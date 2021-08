Le CIO étudie le geste de Raven Saunders sur le podium des poids

in

02/08/2021 à 11:55 CEST

.

Le CIO étudiera, avant de se prononcer, tous les détails liés au geste posé sur le podium au lancer du poids par l’athlète américain Corbeau saunders, médaillé d’argent, qui croisa les bras au-dessus de sa tête en forme de X pour indiquer “l’intersection où se rencontrent tous ceux qui sont opprimés”.

Saunders a fait, de cette manière, le premier geste de protestation sur le podium d’athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo, contrevenant au règlement du CIO, qui les autorise pour ces Jeux tant qu’il n’est pas en compétition ou lors de la cérémonie de remise des médailles.

L’Américaine, race noire et lesbienne, comme elle l’a déclaré publiquement, a affirmé qu’avec son geste, capté par toutes les caméras du podium officiel, elle voulait “donner de la lumière à tous les peuples du monde qui se battent et qui ne avoir une plate-forme pour parler par elle-même”.

Avec elle, la championne chinoise est montée sur le podium Gong Lijiao, et le médaillé de bronze, le Néo-Zélandais Valérie Adam.

“Nous devons bien comprendre ce qui s’est passé et à partir de là, prendre une décision. Nous sommes en contact avec le Comité olympique des États-Unis et aussi avec World Athletics, et maintenant nous envisageons les prochaines étapes que nous allons prendre”, a déclaré le porte-parole du CIO, Maark Adams.

“Nous essayons de respecter les positions de tous les athlètes, qui sont libres de s’exprimer en conférence de presse, sur les réseaux sociaux et en zone mixte. Nous allons enquêter et nous sommes en contact avec World Athletics”, a-t-il ajouté.