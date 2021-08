Le CIO expulse deux techniciens biélorusses des JO

08/06/2021 à 04:54 CEST

. / Tokyo

Le Comité International Olympique (CIO) a décidé aujourd’hui expulser des Jeux de Tokyo à deux entraîneurs de l’équipe de Biélorussie pour son rôle dans le tentative de rapatriement forcé de la sprinteuse Krystsina Tsimanouskaya. Le CIO a décidé de sanctionner les techniciens de cette manière Artur Shimak et Yury Maisevich, après avoir créé une commission disciplinaire pour “clarifier les circonstances entourant l’incident”, comme annoncé ce vendredi dans un communiqué. “Pour le bien-être des athlètes du Comité national olympique biélorusse qui sont toujours à Tokyo et à titre provisoire, le CIO a annulé et retiré les accréditations des deux entraîneurs la veille”, a indiqué l’instance internationale. Les deux entraîneurs ont été priés de quitter immédiatement le village olympique et l’ont fait, selon le CIO, ajoutant qu’ils se verront offrir tous les deux “une occasion de s’expliquer”.

Tsimanouskaya a atterri mercredi dernier à Varsovie, après avoir concédé la Pologne asile humanitaire après avoir demandé de l’aide à la police japonaise alors que des membres de son comité national tentaient de la forcer à retourner dans son pays, ce que l’athlète a décrit comme une tentative d'”enlèvement”. La coureuse, connue pour avoir exprimé son soutien au mouvement populaire contre le régime d’Alexandr Loukachenko, a participé aux JO de Tokyo et crainte de représailles à son retour en Biélorussie, comme il l’a expliqué dans des vidéos et des messages publiés sur les réseaux sociaux.