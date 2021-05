Le CIO organisera les jeux olympiques d’eSport | Jeux

Pour la première fois de l’histoire, le CIO (Comité International Olympique) a décidé de créer des Jeux Olympiques eSports avec cinq catégories. D’autres fédérations comme la FIFA ont montré un intérêt considérable pour cette nouvelle modalité.

En raison de la pandémie, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont dû être reportés à l’été 2021, mais ce ne sera pas la seule situation sans précédent qui se produira dans ces derniers, puisqu’il a été confirmé que, pour la première fois de l’histoire, des Jeux Olympiques Virtuels auront lieu organisé par le Comité international olympique lui-même, ce qui peut avoir une certaine continuité, selon certains experts.

Ces Jeux Olympiques virtuels se dérouleront avant les Olympiques traditionnels, puisqu’ils auront lieu entre le 13 mai et le 23 juin, et aura cinq catégories sportives, qui sont le baseball, le cyclisme, les sports mécaniques, l’aviron et la voile, et les tests seront configurés par le CIO en collaboration avec la fédération de chacun des sports.

Chaque fédération a choisi un jeu dans lequel les différents tests seront effectués, la variété et la richesse du marché ont donc été bénéfiques. Ce seront les jeux vidéo qui seront utilisés:

Pour le baseball, la Confédération mondiale de baseball et de softball a choisi l’eBaseball Powerful Pro Baseball 2020. Pour le cyclisme, l’Union Cycliste Internationale collaborera avec le développeur d’applications cyclistes Zwift. Pour le sport automobile, la Fédération internationale de l’automobile a choisi Gran Turismo. Pour l’aviron, la Fédération internationale de voile a décidé d’utiliser la régate virtuelle. Pour la voile, la Fédération internationale des sociétés d’aviron a décidé d’utiliser un format ouvert.

D’après ce que vous voyez, il s’agit d’un format initial, qui peut être étendu aux Jeux olympiques suivants, et même ouvrir une brèche dans les prochaines éditions. Et c’est que, d’autres fédérations comme la FIFA (football), la FIBA ​​(basket) et l’ITF (tennis), Ils ont également manifesté leur intérêt à participer à cette forme pionnière des Jeux Olympiques.

Pour le moment, il n’y a aucune présence d’une modalité qui n’a rien à voir avec le monde du sport, et en principe jeux comme League of Legends ou alors Counter Strike sera présent dans la prochaine édition.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne.