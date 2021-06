Le CIO remplacera les doses utilisées pour vacciner la famille olympique

09/06/2021 à 18:19 CEST

Le Comité olympique espagnol (COE) a rapporté ce mercredi que Tous les vaccins que le gouvernement espagnol a alloués à la famille olympique seront remplacés par le Comité international olympique (COI).

« Après plusieurs réunions avec le CIO et Pfizer, le COE, par l’intermédiaire de son président, Alexandre Blanc, a réussi “à parvenir à un accord pour que la société pharmaceutique américaine” fasse don de 3 888 doses de son vaccin pour immuniser un total de 1 940 personnes, parmi lesquelles des membres des familles olympique et paralympique. “

De cette manière, souligne le COE, « le gouvernement espagnol récupère le total des doses fournies pour vacciner les athlètes qui, cet été, feront partie de l’équipe olympique espagnole aux Jeux de Tokyo 2020 et, par conséquent, la société espagnole ne vous le processus de vaccination sera modifié. »

«C’est une nouvelle fantastique. Tous les vaccins que le gouvernement espagnol a alloués à la famille olympique seront remplacés par le Comité international olympique. Grâce à cet accord, nous n’allons dépenser aucun vaccin de la société espagnole & rdquor;, déclare Blanco dans un communiqué du COE.

L’accord passé entre le COE, le ministère de la Santé, le ministère de la Défense et le ministère de la Culture et des Sports pour immuniser la famille olympique, et qui a été présenté le 7 mai après plusieurs mois de négociations, « est le fruit de l’initiative de le président du COE de respecter à la fois les athlètes qui vont représenter l’Espagne et la société japonaise », ajoute le COE.

Les forces armées ont commencé à vacciner les athlètes nationaux le 17 mai et depuis ce lundi, la deuxième dose est déjà fournie pour obtenir une immunité complète.