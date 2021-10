Le Circo del Sol revient avec une tournée qui passera par l’Espagne

26/10/2021 à 12:24 CEST

.

Après deux ans d’arrêt de travail, le Cirque du Soleil lève à nouveau sa tente en Europe avec un tour d’Espagne avec le spectacle ‘Luzia‘, un authentique régal pour les sens, surréaliste et brillant qui a vocation à provoquer l’imaginaire.

« C’est le moment que nous attendions tous », déclare-t-il ce mardi dans une note. Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

« Après presque deux ans, le Cirque du Soleil revient à Barcelone, Alicante et Madrid: trois villes dans lesquelles nous nous sommes toujours sentis chez nous », ajoute Lamarre.

« C’est un moment particulièrement émouvant pour nous tous, car nous attendions avec impatience notre retour sur scène. Barcelone sera le premier endroit où la grande tente se lèvera à nouveau en Europe, depuis le début de la pandémie. »

Le spectacle ‘Luzia’ peut être vu à Barcelone (Districte Cultural de L’Hospitalet) à partir du 17 mars prochain. À Alicante à partir du 14 juillet et à Madrid à partir du 5 novembre 2022.

« Je suis très fier de la résilience de nos artistes et de nos employés qui ont persévéré dans les moments les plus difficiles. J’ai hâte de voir les lumières s’allumer à nouveau et que nos fans apprécient à nouveau ‘Luzia’. L’entracte est terminé ! »

En 2021, le Cirque du Soleil célèbre 23 ans de tournée dans notre pays, avec lequel il a présenté 14 spectacles différents dans 19 villes espagnoles.

En plus de deux décennies, 9 millions de spectateurs – rien qu’en Espagne – ont assisté à ses spectacles. Plus de 3 500 fonctions qui ont créé une relation étroite entre l’entreprise canadienne et le public de notre pays.

Maintenant, cette histoire se poursuit avec le retour du Circo del Sol et l’ambitieuse tournée de ‘Luzia à Barcelone, Alicante et Madrid, une authentique fête des sens, surréaliste et brillante, à laquelle participent environ 50 artistes.

‘Luzia’ est une production créée et réalisée par Daniele Finzi Pasca, qui vous emmène au cœur d’un Mexique imaginaire. « Un endroit sorti d’un rêve, où la lumière calme l’esprit et la pluie nous dorlote », détaille-t-il.

Avec des acrobaties impressionnantes et de belles surprises visuelles, ‘Luzia’ invite le public à se plonger dans un voyage onirique à travers un monde vibrant et somptueux suspendu quelque part entre le réel et l’irréel.

Glissant entre un vieux plateau de cinéma, le vaste océan, une salle de bal enfumée ou le désert aride, ‘Luzia’ fait revivre de nombreux lieux, visages et sons du Mexique, mêlant tradition et modernité.

De plus, pour la première fois, le spectacle intègre la pluie dans une production itinérante, « créant des moments d’exception », ajoute son réalisateur.