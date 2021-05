Le Circuit accueille le public et prépare le MotoGP

18/05/2021 à 13:36 CEST

le Championnat de motocyclisme de Catalogne arrive ce dimanche 23 mai à Circuit de Barcelone-Catalunya. Le week-end accueille le berceau de la moto catalane et avec cela le Circuit a décidé d’ouvrir la porte au public en accueillant jusqu’à 1000 personnes pour profiter de la course dimanche. Les fans auront l’occasion d’assister en direct au championnat de vitesse méditerranéen et aux championnats de vitesse catalans classiques.

Le programme préparé pour le week-end concentre toutes les courses du dimanche et le circuit a lancé des billets gratuits pour que les amateurs de deux roues revivent en direct l’excitation de la course. Comme cela a été fait dans le Grand Prix d’Espagne de Formule 1, les participants n’occuperont que la Tribune Principale et l’événement servira de test pour les rendez-vous suivants sur la piste catalane.

Le MotoGP arrive sur le Circuit de Barcelone le week-end du 4 au 6 juin, en seulement deux semaines, et depuis le circuit, ils gardent l’espoir qu’après le test de ce week-end suivant le protocole COVID-19 et les règles de sécurité, le Grand Prix pourra se dérouler avec le public. Tous les participants qui entrent au Championnat de Catalogne ce week-end seront soumis à un contrôle de température à l’entrée, ils doivent porter un masque à tout moment et être dûment accrédités. En ce qui concerne les entrées, un système de sélection des sièges a été suivi pour garantir la distance de sécurité entre le public.