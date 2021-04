Le circuit Albert Park sera cinq secondes plus rapide par tour

Le relooking d’Albert Park avant le Grand Prix d’Australie devrait réduire les temps au tour de Formule 1 de cinq secondes.

Le circuit de Melbourne accueille généralement la course d’ouverture de la saison, mais en raison de l’épidémie de coronavirus, il n’a pas pu se dérouler en 2020 et a été retardé jusqu’en novembre sur le calendrier de cette année.

Cela donne suffisamment de temps pour permettre aux supporters de regarder le Grand Prix, tout en permettant aux organisateurs de commencer à travailler sur les modifications de la piste qui devaient initialement avoir lieu après la course si elle s’était déroulée en mars comme d’habitude. .

Des modifications du tracé de la piste sont en cours avec le dépassement et la vitesse comme objectif principal, et l’Australian Grand Prix Corporation prévoit que les pilotes devraient désormais être en mesure de terminer le circuit en qualifications dans un temps de 1m15.8s.

Si tel est le cas, cela verrait la vitesse moyenne de qualification augmenter de 15 km / h à 251 km / h, tandis que la nouvelle vitesse maximale atteindra 330 km / h à l’approche de ce qui est actuellement le virage 11.

Au total, il y aura sept coins du circuit modifiés, dont deux complètement supprimés.

Le changement le plus notable est la suppression de la chicane au complexe Turn 9/10, qui était autrefois un arrêt brusque dans un virage serré à droite, mais qui deviendra désormais un balayage et pourra également avoir une zone DRS supplémentaire.

Les virages 3, 6, 13 et 15 seront tous élargis, les deux derniers étant également prêts à modifier leurs cambers pour augmenter le nombre de lignes de course.

La modification au virage 6 verra une augmentation drastique de la vitesse, le minimum actuel d’environ 149 km / h atteignant 219 km / h.

La piste elle-même est également refaite à neuf et les organisateurs envisagent d’ajouter de nouveaux emplacements pour les tribunes, les fan-zones d’admission générale, ainsi que des suites corporatives supplémentaires.

Le pilote australien Daniel Ricciardo a salué les changements, en déclarant: «Élargir certains sommets, créer plus d’une ligne droite à certains endroits pour permettre une opportunité pour plus de slipstreaming… c’était la priorité et je suis convaincu que cela va être le cas. bien.

«Chaque circuit urbain est un défi, mais Albert Park est assez rapide, ce qui ne fait qu’ajouter à cela. Il y a beaucoup de virages en quatrième et cinquième vitesse et c’est assez étroit à certains endroits.

«C’est un endroit qui a été difficile à dépasser à cause de cette largeur et parce que c’est si rapide.

«En changeant certains sommets et en créant plus de place, en donnant plus de chance de faire un dépassement en plongée ou même de changer de ligne pour sortir l’air sale, je pense que cela aidera vraiment.

« Avec ces [2021] voitures les changements devraient beaucoup aider. À partir de 2022, si l’année prochaine promet tout ce qu’elle fait pour pouvoir suivre la voiture devant, alors venir sur un circuit comme Albert Park avec ces changements devrait faire un spectacle assez étonnant. Sur le papier, cela est promis.

