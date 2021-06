Le circuit d’Austin pourrait accueillir un double en-tête de F1

Le patron du Circuit des Amériques, Bobby Epstein, a déclaré que la piste d’Austin pourrait accueillir une double tête cette saison afin de remplir le calendrier de la Formule 1.

Le Grand Prix des États-Unis doit actuellement avoir lieu le 24 octobre, après avoir passé un an hors du calendrier l’année dernière en raison de COVID-19.

La F1 espérait initialement organiser 23 courses cette année, mais a rencontré des problèmes, le Grand Prix du Canada étant la première course prévue à être annulée.

La manche de Montréal devait initialement être remplacée par le Grand Prix de Turquie, mais cela a ensuite été annulé, avec une deuxième course en Autriche ajoutée en remplacement.

Cependant, le Grand Prix de Singapour a depuis été annulé, laissant un créneau disponible.

La piste d’Austin a accueilli pour la première fois un Grand Prix en 2012 et Epstein a déclaré qu’il pourrait suivre le Red Bull Ring en Autriche en organisant un programme double.

“Tant que je mets le mot possible devant, alors nous sommes bons”, a-t-il déclaré à ESPN. « « Une deuxième course à Austin est possible » – j’ai lu cela et j’ai pensé que c’est vrai.

« Une deuxième course à Austin est une affaire conclue – ce n’est pas vrai.

“Mais c’est facile de le retourner s’ils décident qu’ils le veulent et qu’ils en ont besoin et c’est la meilleure décision pour le sport, ils peuvent prendre cette décision et nous sommes là pour ça.”

Epstein a fait valoir que le fait que COTA soit un circuit permanent rendait possible l’ajout d’une deuxième course.

« Le fait que nous soyons une piste de course permanente, c’est facile », a-t-il ajouté.

«Alors la question est de savoir quand vous passez d’une course à un événement. Maintenant, vous devez me dire ce que vous voulez dans cet événement, alors je pourrai vous dire ce que je peux faire.

« Nous avons des milliers de personnes qui travaillent sur ces événements, des personnes qui travaillent sur des stands de concession, dirigent la circulation, nettoient, installent, quoi que ce soit. La demande que nous connaissons est là, grâce à une forte croissance du sport dans sa popularité, la demande serait là et elle pourrait être retirée ».