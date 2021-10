Le Circuit de Barcelona décerne le titre International GT Open

23/10/2021

Le à 22:41 CEST

Le Circuit de Barcelona-Catalunya a été aujourd’hui le cadre décisif pour l’issue de la saison International GT Open, attribuant le titre absolu à l’équipe Vincenzo Sospiri Racing et aux pilotes Michele Beretta et Freederik Schandorff. De l’autre côté de la médaille, l’Espagnol Andy Soucek, qui a vu la couronne lui échapper dans la course à domicile.

Prévue à 70 minutes, l’avant-dernière manche de l’année a débuté sans grand changement, l’équipe AKKA ASP (Jim Pla, Thomas Drouet – Mercedes AMG GT3) défendant sa position de départ, celle de la pole position. Le champion déjà proclamé Vincenzo Sospiri Racing était pressé de très près. A mi-parcours de la compétition, et avec l’ouverture de la voie des stands pour effectuer les différents arrêts, les événements ont pris une tournure importante.

Seas Motorsport, parti troisième, a profité avec ses pilotes Martin Kodrik et Ethan Simoni aux commandes de la Mercedes AMG GT3, un avantage qu’ils ont utilisé jusqu’au bout, scellant la première position. AKKA ASP est resté à la deuxième place avec Vincenzo Sospiri Racing descendant des positions. Ce déclin d’une des unités de l’écurie italienne a coïncidé avec la montée en puissance de leur autre voiture, Baptiste Moulin et Yuki Nemoto, finalement troisièmes.

La réalité est, cependant, que l’intérêt descendait de certaines positions dans le classement, dans les performances des équipes qui ont joué le titre. Vincenzo Sospiri Racing disparaissait du top 5 tandis que Lechner Racing, dont fait partie l’Espagnol Andy Soucek – également candidat au titre – grimpait des positions. Avec Al Faisal Al Zubair, Lechner Racing a terminé à la cinquième place du classement général, juste devant ses adversaires pour la couronne. Pourtant, l’avance de Michele Beretta et Freederik Schandorff a fait passer le titre.

La catégorie Pro Am aujourd’hui est revenue à AKM Motorsport SMR et aux pilotes Loris Spinelli et Florian Scholze, bien que le titre appartienne à Inception Racing (Brendan Iribe, Ollie Millroy) ; tandis que l’Am a été décerné par la seule équipe locale présente à l’International GT Open, Baporo Motorsport. Daniel Díaz Varela et Jaume Font n’ont eu aucun rival, étant bien plus rapides que leurs adversaires de la catégorie.

Maciej Blazek et Mateusz Lisowski, champions de la GT Cup Open Europe

La course International GT Open a mis fin à la voiture de sécurité sur la piste en raison d’un incident entre deux voitures de la GT Cup Open Europe, une compétition avec laquelle elle partage la piste. Cet incident, malheureusement, a eu lieu entre deux des équipes les mieux classées de la course, l’équipe NM Racing et la Q1 d’EMG Motorsport.

La victoire de la GT Cup Open Europe a été pour l’A&P Racing Team PTT Tech Support, avec ses pilotes Maciej Blazek et Mateusz Lisowski, qui sont déjà champions 2021. Le Q1 by EMG Motorsport, le champion du classement par équipe, Il a terminé deuxième et troisième avec Jan Lauryssen d’une part et Nicolas Vandierendonck et Dirk Schouten d’autre part.

L’équipe locale, le NM Racing Team, qui disposait de la première place de la catégorie Am pratiquement assurée avec Albert Estragués et August MacBeth, a été touchée à six minutes de l’arrivée du drapeau à damier. Les autres impliqués dans la touche étaient Maciej Darmetko et Artur Janosz (Q1 par EMG Motorsport). Au final, l’équipe catalane n’a pas pu terminer le test.

Podium et titre pour Cameron Das à l’Euroformula Open

S’il reste un jour pour clore la saison Euroformula Open, Cameron Das (Team Motopark) peut déjà être satisfait. La deuxième position aujourd’hui a servi à être officiellement le propriétaire du titre.

Dans la course d’aujourd’hui, Cem Bolukbasi (Van Amersfoort Racing) est monté sur la plus haute marche du podium, où il a été rejoint par Cameron Das et Enzo Trulli (Carlin) respectivement aux deuxième et troisième places. La vérité est que les positions n’ont pas changé par rapport à la séance de qualification réalisée ce matin et les changements sont intervenus à partir du huitième classé.

Les pilotes du CryptoTower Racing Team Nazim Azman et Louis Foster sont restés aux portes du podium. Ce dernier, en particulier, était le plus grand rival de Cameron Das pour le titre. L’Anglais a dû se contenter de la deuxième place.

Christopher Brenier se démarque dans la Formule Maxx

Le coureur français qui mène le classement de la division Advance du championnat a posé sa marque sur le territoire catalan aujourd’hui. La première position était la sienne de bout en bout et il a réussi à creuser un écart de 14 secondes avec le deuxième classé, Martin Kindler. Gilles Brenier était l’autre invité à la remise des prix, obtenant le bronze.

Adrien Catelin remporte la 420R Caterham Cup

Adrien Catelin a bouclé une journée sur le Circuit qui se résume facilement par sa pole position et sa victoire. Tom Verdier, parti en première ligne de la grille parallèlement à Catelin, a donné la surprise du jour en ne pouvant pas prendre le départ en raison de problèmes mécaniques. Eric Moussier a hérité de la deuxième position, tandis qu’Henri Bizet est monté sur le podium. Combat à trois à la Caterham Cup Roadsport

Mathys Jaubert, Vincent Beltoise et Harold Huot ont été plongés dans une bataille qui pourrait bien être définie comme l’épicentre du divertissement de la course. Les trois pilotes se sont alternés à la position d’honneur, s’offrant un final de crise cardiaque. Au final, Jaubert a scellé l’or, au détriment du poleman Beltoise, qui a terminé deuxième.