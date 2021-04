Le Circuit de Catalunya a présenté le Grand Prix de F1

26/04/2021 à 11:28 CEST

le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 a été présenté ce lundi au Circuit de Barcelone-Catalunya, qui il y a quelques jours a dû renoncer, comme indiqué par PROCICAT, à se développer avec les spectateurs dans les gradins, comme ils l’avaient prévu. Le test aura lieu le 9 mai.

M. Ramon Tremos, conseiller du Département des affaires et des connaissances et président du Circuit a présidé l’événement. L’a accompagné Josep Mateu, président du RACC et Père Rodriguez, maire de Montmeló, ainsi que d’autres autorités telles que Gérard Figueras, Secrétaire général du sport et de l’activité physique, et Josep Lluís Santamaría, directeur général du Circuit.

L’ancien pilote du sport automobile Pedro de la Rosa a également été présent à l’événement avec Marc Gene, ancien pilote F1 et testeur actuel, et Bethléem Garcia, pilote de sport automobile, pour présenter l’arrivée de la F1 à Barcelone.

Le directeur général du Circuit, Josep Lluís Santamaría, qui a vécu 30 des 31 éditions du grand prix organisé à Barcelone, a rappelé que “c’est un grand prix spécial, car après avoir débuté dans le premier en tant qu’entraîneur bénévole , c’est le premier en tant que directeur du Circuit “. Santamaría a souligné le soutien institutionnel que la F1 a historiquement eu dans ce pays et a expliqué les détails des travaux entrepris en janvier, avec la configuration de la courbe 10.

Il a également souligné la présence cette année sur la grille de deux pilotes espagnols, Fernando Alonso avec Alpine et Carlos Sainz pour la première saison avec Ferrari “et c’est pourquoi les deux font partie de l’affiche promotionnelle du Grand Prix 2021, avec le champion Lewis Hamilton “.

La F3, qui débute sa saison sur le Circuit, et la Formula Regional European by Alpine, également en F3, seront les courses qui soutiendront cette année la F1 à Barcelone.