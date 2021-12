Le circuit de Djeddah fait sa première victime Charles Leclerc

12/03/2021

Le à 20:05 CET

Joël Xaubet

Le nouveau circuit de Djeddah, lors de sa première apparition dans le Formule 1 est devenu l’un des le plus rapide et le plus dangereux du calendrier. Jusqu’à présent, les risques de une piste extrêmement rapide qui coule à travers des courbes rapides à peine séparées des murs. A la fin des secondes libres, il a été Charles Leclerc le premier à tester les protections. Le Monégasque a sur-freiné au virage 23 et n’a rien pu faire pour éviter le crash à 200km/h contre les murs.

Heureusement, Leclerc n’a pas été endommagé et il a pu sortir en toute sécurité de sa voiture, qui a subi de graves dommages. Le SF21 s’est fracassé, à la fois sur les spoilers avant et arrière. Le circuit saoudien, construit en un temps record, a prévenu : il n’y a aucune marge d’erreur et tout échec sera payé par un accident grave.

Djeddah, la route urbaine la plus rapide du monde

La corniche de Djeddah a été créée avec l’intention d’être le circuit urbain le plus rapide du monde et il semble qu’ils aient réussi, avec une vitesse moyenne de 250 km/h la piste saoudienne est la deuxième plus rapide du calendrier, seulement derrière le Autodrome de Monza, le temple de la vitesse, avec une vitesse moyenne de 257 km/h.

Il sera difficile de voir des dépassements en Arabie Saoudite

Contrairement au circuit italien, Djeddah manque de possibilités de freinage et de dépassement, puisque 80% du temps les pilotes marchent à fond et il n’y a que six arrêts où dépasser les adversaires sera toute une odyssée.

Alors, avec le nouveau morceau sorti ce week-end, les stewards doivent être avec leurs cinq sens dans ce qui se passe sur l’asphalte, car il sera essentiel d’agir rapidement en cas d’accident, car comme vous l’avez prévenu aujourd’hui, Jeddah n’admet pas la moindre erreur.