Le circuit de F1 d’Arabie Saoudite “près de la ligne d’arrivée”

Le circuit de Djeddah sera « construit en un temps record »

Données de piste : Circuit de la corniche de DjeddahÀ la suite d’informations selon lesquelles la nouvelle piste de rue en cours de construction à Djeddah faisait face à une course contre la montre pour être prête pour son premier grand prix le mois prochain, le PDG du Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1, Martin Whitaker, a déclaré à . que le travail sur le site se déroulait bien. .

“Le rythme de progression du développement du circuit de la corniche de Djeddah alors que nous entrons dans la dernière période cruciale de la construction de la piste est très bon”, a déclaré Whitaker. « Avec la quasi-totalité du tarmac de la couche de base posé début septembre [the photograph above shows building work during August], nous sommes maintenant au stade de l’assemblage des structures permanentes et semi-permanentes du circuit, y compris les superbes stands et bâtiments des équipes de 280 mètres de long aux côtés d’autres bâtiments, notamment les zones de fans et les tribunes.

“Réaliser une telle entreprise en moins de neuf mois est une tâche énorme, mais avec un peu plus de deux mois à parcourir, nous approchons de la ligne d’arrivée à l’achèvement du circuit urbain le plus long, le plus rapide et le plus récent du monde, construit en un temps record.”

Le promoteur a annoncé hier que Saudi Telecom Company était le sponsor titre officiel de la course.

Le partenariat avec Palou rappelle à Dixon les années Franchitti

Caractéristique : l’ascension fulgurante de Palou de la série F1 au champion IndyCar – via le JaponScott Dixon, six fois champion d’IndyCar, dit que travailler avec son coéquipier nouvellement couronné Alex Palou lui rappelle ses jours aux côtés du multiple champion Dario Franchitti.

« C’est formidable pour l’équipe », a déclaré Dixon après le triomphe de Palou dimanche. «Évidemment, cela a élevé la barre, mais je pense que cela a élevé la barre pour nous tous cette année pour continuer à pousser.

«Cela ressemble vraiment à une sorte de période de 2009 à ’12-13 avec Dario, ce qui est génial. De toute évidence, il n’y avait vraiment que deux voitures à ce moment-là.

“Je suis excité pour le moral de l’équipe”, a ajouté Dixon. « C’est le gros problème. Évidemment, quand vous êtes battu, quand il n’y a pas que les pilotes mais aussi les équipages, ça pousse tout le monde beaucoup plus fort. Espérons que nous pourrons sortir de la porte très forts. »

Alpine n’empêchera pas Zhou de rejoindre Alfa RomeoAlpine n’empêchera pas le pilote junior Guanyu Zhou de faire ses débuts en Formule 1 avec Alfa Romeo l’année prochaine, a déclaré le directeur exécutif Marcin Budkowski.

“Nous évaluons les options pour nos pilotes d’académie, mais le succès d’une académie se mesure également à sa production”, a déclaré Budkowski. “Nous dirigeons cette académie parce que nous voulons générer des pilotes de Formule 1, des pilotes de Formule 1 pour Alpine, et l’académie en tant que telle ne réussit que si elle génère des pilotes de Formule 1, nous ne pouvons donc pas entraver nos pilotes qui sont matures pour la F1 et prêts à relever ce défi car cela serait, évidemment, négatif pour leur carrière et pour eux en tant qu’individus et cela aurait également une mauvaise incidence sur notre académie.

“Ce sont donc les paramètres que nous devons prendre en compte lors de l’évaluation de nos plans pour l’année prochaine.”

L’équipe n’a pas encore confirmé ses plans pour Zhou et son compatriote junior alpin Oscar Piastri, qui est en tête du classement de la Formule 2. “Nous l’annoncerons en temps voulu”, a déclaré Budkowski.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Bienvenue dans notre bureau ! Le directeur technique Simone Resta nous fait visiter notre base de Maranello, l’épicentre de la conception de notre voiture 2022. #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/xMSH2O40yz – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 30 septembre 2021

Mexique, Brésil et Qatar en triple tête vers la fin de la saison. Les membres de l’équipe doivent être applaudis pour leur dévouement. C’est brutal. #F1. – Jennie Gow (@JennieGow) 30 septembre 2021

Super journée à Adria, me ramène à l’époque où j’étais enfant, rêvant de F1. J’ai hâte de voir ce que l’avenir réserve à ce kart et j’espère qu’un jour je courrai avec quelqu’un en Formule 1 qui a commencé sur mon @LNRacingKart 👊 pic.twitter.com/Otx1T4vtTy – Lando Norris (@LandoNorris) 30 septembre 2021

En ce jour dans le sport automobile

Michael Schumacher et Fernando Alonso étaient à égalité de points avec deux courses à disputer aujourd’hui en 2006

