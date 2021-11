Le circuit des « rediffusions » du marathon de Barcelone 973 jours plus tard

11/04/2021 à 15h22 CET

Le Zurich Marató Barcelona se tiendra à nouveau ce dimanche 7 novembre, 973 jours après l’avoir fait pour la dernière fois en mars 2019, avec des illusions renouvelées, plus de 15 000 inscrits (46%, étrangers) et avec le même circuit qu’en 2019 ont permis de battre les records de l’épreuve, tant dans les catégories masculines que féminines.

L’événement, qui présente le slogan (« Si tu cours, ja a guanyat », « Si tu cours, tu as déjà gagné ») et l’image de l’entreprise, atteint sa 42e édition en bonne forme, avec une présence notable de coureurs et de récupération son ancienne normalité, 32 mois après sa dernière tenuez.

« Ce ne sera pas le marathon le plus extraordinaire en termes de participation élite ou de nombre de participants, mais pour nous c’est le meilleur marathon dans le meilleur cadre possible.« , a déclaré David Escudé, conseiller pour les sports de la mairie de Barcelone, lors de la présentation de la course.

Le directeur de course, Cristian Llorens, était chargé de revoir le circuit, sorti en 2019 et qui a déjà permis de battre le record de la course aussi bien chez les hommes (Alemu Bekele, 02h36’04) que chez les femmes (Kuftu Tahir, 02h24’44).

Le nouveau circuit exploite le Avenue Meridiana presque entièrement, à la fois dans le sens aller et retour de Barcelone, et permet aux coureurs d’éviter la montée de l’Avenida del Parallel dans les derniers kilomètres. « Je pense qu’avec ce circuit, nous avons touché la clé », a déclaré Llorens.

Llorens a également expliqué que la course de dimanche comptera 15 100 participants, de 120 nationalités différentes (53,5% sont espagnols et 46,5, étrangers) et avec une présence féminine de 18,2%.

La course sera retransmise par neuf chaînes de télévision, qui diffuseront le signal test dans 200 pays.

Engagement envers l’environnement

Dans sa 42e édition, la course franchit une nouvelle étape dans son engagement écologique : tous les véhicules qui accompagneront les coureurs seront électriques, les t-shirts qui seront remis aux participants proviennent de matériaux recyclés De plus, le Zurich Marató de Barcelona rejoint le « Clean Air Project » pour mesurer la qualité de l’air dans la ville.

Nouvelles dates en 2022

Le directeur de course a également révélé la date à laquelle le marathon de Barcelone sera couru en 2022 : Ce sera le 3 avrill, retrouvant ainsi la place habituelle de l’événement sur le calendrier, au printemps. Le semi-marathon de Barcelone se déroulera le 6 mars.

L’élite, à la recherche de nouveaux records

Parmi les athlètes d’élite qui viseront la victoire figurent l’Éthiopien Yemane Tsegay, vice-champion du monde de la distance à Pékin 2015 en 2h13.08 et avec un record personnel de 2h04:48, ainsi que l’Ougandais Filex Chemonges, 28 ans et avec un meilleur temps de 2:05:12.

Ils sont suivis par le corridor kenyan Marius Kimutai, nationalisé par Bahreïn, à 2:05:47, vainqueur des marathons de Taiyuan et Hangzou (Chine) ; l’éthiopien Abrera Kuma, avec 2:05:50 et troisième du Marathon de Berlin 2014, et son compatriote Fentahun Unegnaw, avec 2:06:04.

La représentation espagnole est dirigée par Sergio Enriquez de Badalona (2:24:28), avec Carles Montllor de Sabadell (2:24:36) et le coureur de fond de Vic Jordi Alsina (2:26:52).

Dans la catégorie féminine, trois athlètes se démarquent : l’Ethiopien Timbit Gidey, avec un meilleur temps de 2:23:37, la Kenyane Betty Wilson Lempus, avec 2:23:40, et la jeune Ethiopienne Mesere Belete, avec 2:24:54.