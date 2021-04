Le Circuit prépare une semaine intensive de résistance avec l’European Le Mans Series

09/04/2021 à 14:11 CEST

Le Circuit de Barcelone-Catalunya est maintenant prêt à accueillir l’un des événements d’endurance internationaux les plus prestigieux, l’European Le Mans Series (ELMS).

Après son succès en 2019, l’année dernière le rendez-vous à Barcelone a dû être annulé en raison de la pandémie. Maintenant, les ELMS reviennent chargés de nouvelles et voulant rattraper le temps perdu. Et ce n’est pas pour moins, puisque les participants devront affronter presque une semaine complète de tournage sur le Circuit. D’abord, trois jours de répétitions puis, avec une journée de repos entre les deux, trois autres jours qui débuteront la saison 2021 avec la première course de l’année, les 4H de Barcelone.

Le programme de la semaine

L’European Le Mans Series débarquera sur le territoire catalan pour terminer sa pré-saison officielle, ce qu’ils n’ont fait sur aucun autre circuit au monde. Pour mener à bien cette tâche importante, les participants de l’ELMS et le championnat d’assistance Michelin Le Mans Cup se relayeront sur la piste.

La grille de l’European Le Mans Series débutera le lundi 12, avec une première journée de répétitions. Ce concours prolongera vos séances d’entraînement tout au long du mardi. Mercredi 14, ce sera la Michelin Le Mans Cup qui prendra le relais. Le jeudi 15, il y aura une pause pour les inscrits.

Une fois la pré-saison terminée, la saison 2021 débutera vendredi avec le premier test de l’année. Il s’agira, comme d’habitude, d’une première journée d’essais gratuits et officiels (vendredi), d’une deuxième journée d’entraînement qualificatif et des courses des championnats de soutien (samedi) et du grand feu d’artifice final dimanche, avec la course ELMS, 4 suis à Barcelone. Les catégories support Michelin Le Mans Cup et Ligier European Series complèteront le programme frénétique du week-end.

Les participants

Au total, 42 participants ont officialisé leur participation à la course European Le Mans Series à Barcelone. Au total, il existe 29 nationalités différentes d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie.

Parmi eux, des pilotes comme Robert Kubica, ancien pilote de F1 et WRC, ou Pietro Fittipaldi, petit-fils du double champion du monde de F1 Emerson Fittipaldi se démarquent. Le premier sera en compétition avec le Orlen Team WRT et le second avec G-Drive Racing. Poursuivant avec les noms de famille connus en Formule 1, Manuel Maldonado, le cousin de Pastor Maldonado, qui fait ses débuts avec l’équipe United Autosport, sera également présent.

En enquêtant sur d’autres domaines, vous pouvez également trouver l’acteur Michael Fassbender, qui partagera une voiture avec Felipe Laser et Richard Lietz au LMGTE. Le Catalan Miguel Molina, avec la Ferrari Iron Lynx, figure également parmi les participants dans la catégorie des voitures particulières. Une autre équipe qui commence déjà à être très populaire dans la compétition est l’équipe entièrement féminine formée par Rahel Frey et Michelle Gatting, également dans l’Iron Lynx, connu sous le nom de Iron Dames.

Un événement à huis clos

Les tests officiels et la première manche de l’European Le Mans Series auront lieu derrière des portes closes. Les qualifications et les courses du week-end pourront être suivies en ligne par Facebook et YouTube.

Le Circuit continue de mettre en œuvre son protocole de sécurité strict et de prévention de la contagion face à la pandémie. L’utilisation de masques sera obligatoire et l’accès se fera par contrôle de température. Le personnel de l’organisation ELMS et du Circuit, ainsi que les équipes et les pilotes, seront soumis à différents tests PCR pour garantir la sécurité de toutes les parties impliquées dans l’événement.