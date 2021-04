Le Cirque du Soleil reprendra ses spectacles cet été après une pause due au COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les files

Le Cirque du Soleil a annoncé ce mercredi qu’il reprendrait quatre de ses spectacles emblématiques aux États-Unis, en République dominicaine et au Royaume-Uni, à partir de cet été, après leur interruption en raison de la pandémie de coronavirus.

Les spectacles «Mystère» et «O» seront à nouveau présentés à Las Vegas du 28 juin et du 1er juillet respectivement; puis ce sera au tour de «Kooza» à Punta Cana, en République dominicaine, le 25 novembre; et enfin celui de “Luzia” à Londres, le 12 janvier prochain, selon un communiqué du groupe de cirque.

«C’est le moment que nous attendions tous», a déclaré le PDG du Groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre. “Près de 400 jours se sont écoulés depuis l’arrêt forcé de nos opérations et nous attendions avec impatience notre retour sur scène.”

Né au Québec en 1984, le Cirque du Soleil a annulé en mars 2020 un total de 44 productions dans différentes régions du monde en raison de la pandémie de coronavirus, laissant 4679 acrobates et techniciens, 95% de ses employés, techniquement au chômage.