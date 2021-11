Le classement de l’Espagne a été vu par plus de 6,5 millions de téléspectateurs

15/11/2021 à 12:38 CET

.

Un total de 6 millions 504 mille téléspectateurs ont observé ce dimanche la victoire de l’Espagne par 1-0 contre la Suède qui a permis à l’équipe dirigée par Luis Enrique atteindre 19 points, rester dans le groupe B des éliminatoires européens et se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le match qui a été décidé par un but de l’attaquant Alvaro Morata A la 86e minute et diffusée par TVE, elle a dépassé la finale de l’UEFA Nations League dans le classement des produits les plus regardés de la saison avec une part d’audience de 37,5%.

La minute d’or de la journée a été atteinte vers 22h29 avec un chiffre de 7 millions 770 téléspectateurs et une part de 43%.