Le classement définitif des épisodes «Sopranos» de The Ringer

« Rappelez-vous quand » est peut-être la forme de conversation la plus basse, mais c’est la forme de contenu la plus élevée. Avant la sortie de The Many Saints of Newark dans les salles et sur HBO Max le 1er octobre, Justin Sayles de The Ringer a revisité le monde des Sopranos en classant les 86 épisodes des six saisons de la série, tout en remettant des prix pour les MVP et les meilleurs citations et suivi qui a quitté North Jersey pour ce grand rien dans le ciel. Découvrez où des épisodes emblématiques comme « Pine Barrens » et où des heures moins appréciées comme « Christopher » ont atterri. Et si votre épisode préféré ne pouvait pas faire partie du top 25, eh bien, pauvre de vous.