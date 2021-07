in

31/07/2021 à 14h40 CEST

Vivez en direct et en ligne la lutte pour la pole position et le classement du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 qui se déroule sur le circuit du Hungaroring. De SPORT, on vous dit de vivre tout la dernière heure de ce qui se passe sur le pôle d’aujourd’hui, samedi 31 juillet à partir de 15h00 (CET) avec nos commentaires.

Si vous ne pouvez pas voir la narration, cliquez ICI.