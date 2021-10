Le classique ABBA qui a marqué un touché gagnant

Sorti le 11 octobre 1976, ABBALe quatrième album de Arrival a marqué le moment où tout est passé à la vitesse supérieure pour le groupe. Le Concours Eurovision de la chanson de 1974 avait deux ans de retard et l’élan prenait de l’ampleur. Les succès britanniques de « Mamma Mia » et « SOS » avaient été une surprise ; aucun gagnant de l’Eurovision n’avait réussi à utiliser cette exposition pour lancer une carrière comme celle-ci.

Arrivée, publié six mois seulement après la première collection de grands succès du groupe, était un hommage de 10 chansons à cette confiance croissante – le genre d’album créé lorsque des circonstances fortuites se heurtent pour créer une rare supernova d’opportunités.

Cette arrivée contient le meilleur moment d’ABBA, l’euphorique « Dancing Queen » semble tout à fait appropriée. La chanteuse Anni-Frid Lyngstad se souvient que la chanson, à l’origine intitulée « Boogaloo », semblait spéciale même dans sa première forme de démo ; cela l’a tellement émue qu’elle a pleuré. La chanson était la première de l’album à sortir en tant que single, classé n°1 au Royaume-Uni, et a donné au groupe son plus gros succès aux États-Unis lorsqu’il a également dominé les charts aux États-Unis.

Le travail avait commencé sur Arrival l’année précédente, mais n’a été achevé qu’à l’été 1976, lorsque « Fernando » – initialement enregistré par Frida en tant que piste solo, et ajouté à l’édition australienne de l’album, avec ses rééditions internationales ultérieures – était en tête des charts. Ces dernières sessions comprenaient l’achèvement de « My Love, My Life », le genre de ballade douloureuse qu’ABBA a si bien fait – poignant, avec une mélodie accessible qui émerge lentement au début. Il reste l’un des Agnetha Fältskogles enregistrements classiques de et une vedette de cet ensemble.

Le précédent « When I Kissed The Teacher » ouvre en fait l’album avec ses échos du son girl-pop des années 60, habillé de l’éclat supersonique des studios des années 70 qui a illustré pourquoi Benny Andersson et Björn Ulvaeus étaient les meilleurs producteurs de l’époque ainsi que des auteurs-compositeurs magistraux. « Dum Dum Diddle » est léger et mousseux : l’une des races de vers d’oreille tenaces qui, pendant des années, ont alimenté la réputation du groupe en tant que colporteurs de pop idiote et métallique qui devait priver les Suédois d’une juste évaluation critique. En réalité, cependant, au cœur de la chanson se trouve la mélancolie joyeuse qui sous-tend le meilleur des mélodies d’ABBA : la joie légèrement masochiste au centre de tant de tristesse ; la danse finale alors que le monde s’écroule autour de vous.

« Knowing Me, Knowing You » – un sommet des charts britanniques de cinq semaines à sa sortie l’année suivante – est un autre classique d’ABBA. Benny pense qu’il s’agit de l’un des cinq meilleurs enregistrements du groupe, ses paroles entendues faisant allusion à un futur chagrin que personne n’aurait vu venir. « Money, Money, Money » avait la tâche peu enviable de suivre « Dancing Queen » en tant que single lors de sa sortie en fin d’année. Ses bons classements dans le monde entier ont montré qu’il a fait le travail admirablement.

Ailleurs, « That’s Me » doit sa mélodie disco chantante à l’époque de sa création. Il n’est vraiment pas difficile d’imaginer quelqu’un comme Olivia Newton-John chanter cela, mais elle n’aurait certainement pas rendu justice. Seul le pitch presque parfait d’Agnetha et Frida pouvait honorer la portée et l’énergie agitée de la piste. « Why Did It Have To Be » est une rare opportunité pour Björn de prendre la voix principale, rejoint en partie par Agnetha et Frida. Lors de la première lecture, ce duo sonne comme le genre de morceau à l’ancienne que l’ancien groupe de Benny, The Hep Stars, aurait pu enregistrer. La chanson, semblable à une valse dans sa simplicité, est élevée en quelque chose de plus spécial lors d’écoutes répétées.

« Tiger » a un acharnement frénétique. La chanson vous traque avec un riff incessant qui semble en contradiction avec une grande partie du reste de l’album. Si ABBA prétendait un jour se rapprocher de l’enregistrement de musique rock, c’est un exemple. Il y a des éclats de lumière musicale qui attirent la chanson vers une approche pop plus familière, mais c’est une bizarrerie accrocheuse avec des paroles jetables qui ont d’abord dérouté les fans qui s’habituaient à un ton plus profond et plus émotionnel du groupe. La chanson titre instrumentale de l’album est également étrange au début – les voix d’Agnetha et de Frida ne sont entendues que dans une harmonie chorale éphémère alors que la mélodie mélancolique s’étend sur ses trois minutes. Il vient de l’amour de Benny pour le folk suédois et s’appelait à l’origine « Ode To Dalecarlia » avant d’être renommé lorsque le LP a été nommé.

Avec seulement 10 chansons, cet album éclectique ressemble souvent à la partition d’une comédie musicale sur scène à la recherche d’une pièce pour s’enrouler. À bien des égards, c’était le génie du groupe – les chansons créées par ABBA étaient des toiles sur lesquelles le monde entier pouvait projeter une perspective émotionnelle. D’une approche trompeusement simple, diaboliquement détaillée dans leur exécution, c’était une narration magistrale.

La planète Terre est tombée assez lourdement pour l’arrivée. Il a décroché des records partout et a même bien performé aux États-Unis – un marché qui attendrait finalement une autre génération avant de vraiment tomber sous le charme de la pop suédoise – où il entrerait dans les charts le 22 janvier 1977. Au Royaume-Uni, cependant, c’était l’album le plus vendu de 1977, et est devenu rien de moins qu’une sensation nationale en Australie – seulement le deuxième album de l’histoire du pays à se vendre à plus d’un million d’exemplaires.

Il n’y avait tout simplement pas de meilleur groupe pop aussi dévoué à se concentrer sur une ambition simple : créer la chanson pop parfaite de trois minutes. Arrivée voit les quatre stars d’ABBA au sommet de leur art – confiantes et instinctives – et est à juste titre revendiquée comme l’un des meilleurs classiques de la pop de tous les temps.

