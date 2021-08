Le classique Brésil-Argentine ne sera vu que par 1 500 invités

in

31/08/2021 à 04h14 CEST

São Paulo

Le classique qu’ils joueront dimanche prochain Brésil et Argentine dans les tours de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022 n’aura que la présence de 1 500 invités au stade Arena Corinthians malgré le fait que les autorités de Sao Paulo avaient initialement autorisé la présence de 12.000 spectateurs.

La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé ce lundi dans un communiqué que finalement ne vendra pas de billets pour le match et qu’il n’autorisera l’entrée que des invités en raison des difficultés à contrôler l’entrée du stade des supporters avec un test de diagnostic covid négatif. La décision a été adoptée « faute de temps pour développer un système intégré qui permet aux espèces contrôler dans l’achat, la vérification des examens (covid) et des bons de vaccination, et l’accès du public au stade en toute sécurité », selon l’instance dirigeante du football brésilien.

La CBF a assuré que la restriction avait été décidée “d’un commun accord” après une réunion avec les dirigeants de la Fédération de football de São Paulo (FPF) et des représentants des organismes de santé municipaux et régionaux. L’agence a ajouté qu’elle continuerait à être en contact permanent avec toutes les autorités pour développer un système permettant un tel contrôle dans une période viable et répondant aux exigences pour la tenue d’un événement modèle réussi.

La semaine dernière, les autorités sanitaires de São Paulo ont annoncé qu’elles autoriseraient la présence de 12 000 téléspectateurs dans le match de dimanche pour la sixième journée des tours de qualification sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022. L’entrée au stade Arena Corinthians (Neo Química Arena) était subordonnée à la condition que le propriétaire du billet présente un test covid-19 négatif effectué 48 heures avant l’événement et qu’il a promis de subir d’autres tests jusqu’à 15 jours après le match pour vérifier qu’il n’avait pas été infecté.

Le match de qualification était considéré comme un événement-test pour la future sortie du public dans les stades de Sao Paulo, dont la présence était interdite depuis le début de la pandémie. Le match du Brésil contre l’Argentine est le deuxième d’une séquence de trois matches pour l’équipe des éliminatoires sud-américains. La « Canarinha » affrontera le Chili à Santiago jeudi prochain et, après avoir reçu l’Argentine dimanche, elle affrontera le 9 septembre le Pérou dans la ville brésilienne de Recife (nord-est).