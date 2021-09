Le classique culte des Wachowski en streaming sur HBO Max

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Avec The Matrix 4 dirigé vers les cinémas et HBO Max à la fin de l’année, et les fans bourdonnant de sa nouvelle bande-annonce, Les Wachowskis sont de retour dans l’actualité. La matrice est une pierre de touche culturelle bien-aimée et une pièce d’une importance vitale du cinéma de science-fiction, mais certains des autres films du duo de sœurs réalisatrices ne se sont pas aussi bien comportés. Le Speed ​​Racer de 2008 était mort à son arrivée, mais c’est un film brillant digne du culte qui s’est construit depuis sa sortie.

L’adaptation de la populaire série animée est audacieuse, visuellement époustouflante et regorge de thèmes et d’influences qui ont fait de Matrix un classique indéniable.

Vous n’avez pas seulement à me croire sur parole, cependant. Il est maintenant en streaming sur HBO Max et c’est l’un des films les meilleurs et les plus cool que vous puissiez regarder sur la plate-forme.

HBO Max

HBO Max est votre maison pour les films et les émissions de télévision de Warner Bros comme Le Seigneur des Anneaux, les super-héros de DC Comics et plus encore. C’est aussi le foyer de films et d’émissions nouveaux et originaux disponibles nulle part ailleurs.

Qu’est-ce que Speed ​​Racer ?

Speed ​​Racer, basé sur la populaire série manga et anime du même nom, suit Speed, l’enfant du milieu de la famille Racer. Le frère aîné de Speed, Rex, est décédé des années plus tôt dans un accident de course. Et maintenant, Speed ​​court en sa mémoire, espérant être à la hauteur du nom de famille.

Mais lorsqu’il est invité à rejoindre le conglomérat de course Royalton Industries, Speed ​​Racer découvre le côté plus miteux du monde de la course. Il doit choisir entre la gloire et la fortune ou courir avec intégrité et sa famille derrière lui. Mais affronter le tordu Arnold Royalton signifie tout risquer et entrer dans la même course qui a tué Rex.

Lire: Le meilleur anime sur Netflix

Le film détient un cool 41 % sur l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Les critiques, dans l’ensemble, ne l’aimaient pas. Et il a bombardé au box-office, loin derrière le kickstarter MCU Iron Man, qui a ouvert ses portes une semaine plus tôt.

Speed ​​Racer est bien meilleur que ne le suggère son score RT dérisoire.

Depuis lors, cependant, il a accumulé pas mal d’éloges, avec de nombreuses rétrospectives de 10 ans louant sa narration audacieuse et non conventionnelle.

Le film a gagné un culte parmi ceux qui ont vu à travers la réaction initiale négative. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Une vision créative unique

Cela fait plus d’une décennie depuis la sortie de Speed ​​Racer. Et c’est incroyable à quel point cela a eu peu d’influence sur les films à sortir depuis. Le regarder aujourd’hui, c’est comme avoir un aperçu d’un univers parallèle où l’esthétique des blockbusters est allée dans une direction totalement différente de celle à laquelle nous nous sommes habitués.

Speed ​​Racer prend l’apparence de l’anime classique et le traduit en un (sorte) cadre d’action en direct. Tout est exagéré. Les couleurs sont aussi vives et contrastées que possible. Le jeu d’acteur est caricatural exagéré. L’espace physique opère contre les règles de base de la physique. Les Wachowski utilisent une sorte de néo-expressionnisme qui exacerbe chaque émotion.

Ce serait épuisant si ce n’était pas aussi engageant. Au lieu de cela, le film ressemble à un choc bien nécessaire pour le système hollywoodien.

Les Wachowski méritent mieux

Alors que Speed ​​Racer était techniquement la première adaptation animée des sœurs Wachowski, cela correspondait certainement à leur intérêt antérieur pour l’animation japonaise. The Matrix est imprégné des thèmes et de l’esthétique d’œuvres comme Ghost in the Shell et Akira. Speed ​​Racer était une progression naturelle.

Mais encore plus que le matériel source de l’anime, Speed ​​Racer présente certaines des politiques toujours réfléchies des Wachowski et des préoccupations thématiques récurrentes. Ils ont toujours offert aux héros combattant des systèmes de pouvoir, retrouvant une autonomie qui leur a été injustement dépouillée.

Speed ​​Racer parle du petit gars qui résiste à la cupidité des entreprises.

À la base, Speed ​​Racer présente une critique du capitalisme effréné et du pouvoir des entreprises. Qu’il le fasse en tant que superproduction hollywoodienne à gros budget pourrait hypothétiquement affaiblir le message. Mais c’est en fait d’autant plus subversif pour elle. Et l’échec du film ne sert qu’à approfondir son propos. Tout le monde fictif du Speed ​​Racer – oui, y compris l’industrie des courses – est régi par les profits. Royalton décrit même la justice comme une marchandise. Speed ​​doit donc se battre pour maintenir son intégrité dans un système défectueux, corrompu et cannibale.

La vitesse (comme d’autres héros Wachowski, dont Neo dans Matrix, Jupiter dans Jupiter Ascending ou les “sensates” dans Sense8) est un excellent substitut pour les Wachowski eux-mêmes, qui ont été régulièrement mis à l’écart à Hollywood tout en restant fidèles à leurs armes et en tenant sur une perspective créative farouchement indépendante dans une industrie axée sur l’argent.

C’est une industrie qui ne les a pas toujours récompensés pour leur production créative étonnante et originale. Cela a été une énorme perte pour le monde du cinéma lorsque les Wachowski ont fermé leurs bureaux de production autrefois florissants en 2018 en raison d’un manque de projets actifs.

Bien que Lilly ne soit pas impliquée dans The Matrix Resurrections – avec Lana assumant elle-même les fonctions de réalisatrice – elles sont néanmoins toutes les deux de retour sous les projecteurs. C’est donc le moment idéal pour revenir sur leurs joyaux méconnus, comme Speed ​​Racer ! Vous pouvez le vérifier sur HBO Max maintenant. Et vous devriez vraiment.