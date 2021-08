Le classique de Def Leppard qui a plongé le monde dans une frénésie

Déf Leppard‘s Hysteria est l’un de ces rares disques qui semble bien plus grand que la somme de ses parties. Bien que superficiellement un album de hard rock sans fioritures, son mélodisme inhérent et ses crochets tueurs séduisent toujours les fans de pop de tous bords, et la croyance largement répandue que le disque est la déclaration définitive de la tenue du Yorkshire est soutenue par une chaîne d’industries récompenses et des ventes mondiales totalisant plus de 25 millions.

Les statistiques ne mentent certainement pas, mais elles ne disent pas non plus toute l’histoire. Alors que Hysteria a propulsé Def Leppard au sommet de la célébrité, sa création a d’abord été criblée de revers. En effet, avec le recul, il semble étonnant que l’album ait jamais été terminé.

Avec leur percée de 1983, Pyromania, après avoir vendu plus de 10 millions d’exemplaires, Leppard a commencé à faire Hysteria sur un bon pied, mais des problèmes les ont gâchés dès le départ. Le producteur de Pyromania Mutt Lange a quitté le groupe en raison d’épuisement, et le groupe a été frustré après avoir passé huit mois longs et relativement improductifs en studio avec son remplaçant, le compositeur/producteur de Meat Loaf, Jim Steinman.

Puis, le 31 décembre 1984, la catastrophe a frappé lorsque le batteur Rick Allen a perdu son bras gauche dans un horrible accident de voiture sur l’A57, à l’extérieur de Sheffield, le quartier natal du groupe. Naturellement, Leppard était dévasté, mais malgré la gravité de son accident, Allen était déterminé à continuer à jouer.

“Je devais arrêter de me comparer à ce que j’étais avant… mais j’ai aussi réalisé que je pouvais faire certaines choses que je ne pouvais jamais faire auparavant”, a déclaré Allen à l’occasion du 30e anniversaire d’Hysteria, en 2017. “Et j’ai réalisé que je pouvais donner un coup de pied presque aussi bien avec ma jambe gauche que je le pouvais avec ma droite.

Encouragé par ses camarades de groupe, Allen a travaillé avec la compagnie de batterie Simmons pour concevoir un kit personnalisé, qu’il a joué pour la première fois sur Hysteria. Doté de déclencheurs électroniques, sa configuration de batterie révisée a donné par inadvertance à Leppard une toute nouvelle dimension – quelque chose qui a sonné avec le Mutt Lange recentré, qui est retourné à la chaise du producteur lorsque la santé d’Allen s’est suffisamment rétablie pour que les sessions d’hystérie reprennent.

“[Mutt] voulait faire d’Hysteria une version hard rock de [Michael Jackson’s] Thriller », a déclaré le guitariste de Leppard Phil Collen à Guitar World en 2012. « Le fait qu’avec Thriller vous ayez un artiste R&B qui est passé non seulement à la pop, mais à tout, même au rock avec Eddie Van Halen jouant sur ‘Beat It’, c’est vraiment fait appel à Mutt et à nous.

Leppard était familier avec les techniques de studio exigeantes de Lange, mais avec High’n’Dry et Pyromania, il avait prouvé qu’il pouvait obtenir des résultats, alors quand il a décidé qu’il voulait enregistrer la batterie en dernier et capturer la plupart des parties de guitare de Collen et Steve Clark avec des amplis casque Rockman, plutôt que des stacks Marshall traditionnels, le groupe lui a fait plaisir. En outre, alors qu’ils commençaient à stocker des hymnes intemporels tels que “Rocket”, “Animal” et l’incendiaire “Armageddon It”, tous les intéressés ont commencé à réaliser qu’ils fabriquaient quelque chose d’exceptionnel.

Les fans étaient naturellement inquiets que le suivi de Pyromania ait duré quatre ans, mais ces sentiments d’anxiété se sont rapidement évaporés dès qu’ils ont entendu l’hystérie super confiante et bourrée de coups. En effet, le disque a rapidement été à la hauteur de son titre lorsqu’il est arrivé en tête du classement des albums britanniques après sa sortie, le 3 août 1987, et est finalement resté dans le Top 40 pendant 105 semaines consécutives.

Aux États-Unis, deux des singles dérivés de l’album – “Animal” et la chanson titre en plein essor – ont culminé dans le Top 20 du Billboard Hot 100. Cependant, après le hit signature d’Hysteria, l’irrépressible “Pour Some Sugar On Me”, a grimpé au n ° 2, l’Amérique du Nord a capitulé. Au dos de cette chanson, la ballade à combustion lente de l’album “Love Bites” a dépassé le Hot 100 en janvier 1989. Avec l’élan qui a fait boule de neige, Hysteria a atteint la première place du Billboard 200 et est restée dans les charts américains pendant plus de trois ans. pendant laquelle Def Leppard est devenu l’un des plus grands groupes de la planète.

“Cela a dépassé nos attentes”, a déclaré Phil Collen, réfléchissant au moment décisif de son groupe, en 2017. “[With Hysteria], le but n’était pas seulement de jouer devant le public rock, mais de jouer devant tout le monde. Et je pense que nous y sommes parvenus. Pour moi, c’est le summum de notre carrière.

Acheter ou diffuser Hysteria peut être acheté ici.