Le classique de Johnnie Taylor qui a mis à jour Stax en 68

L’homme qui avait osé remplacer Sam Cooke dans le groupe gospel The Soul Stirrers n’était pas un débutant lorsqu’il est arrivé à Stax au milieu des années 60. Il enregistrait depuis 1954, avec des artistes comme les Highway QCs, Five Echoes, et en tant qu’artiste solo à partir de 1961. Il connaissait son métier, mais personne ne s’attendait à ce que Johnnie Taylor devienne aussi gros qu’en 1968 avec l’album Who’s Making Love, qui s’est vendu à un million d’exemplaires.

Stax avait surnommé Taylor le philosophe de l’âme, mais son genre de philosophie était strictement à la maison, au bar, au-dessus de la clôture arrière, et parfois carrément pas bon. Tout de même, c’était un bon chanteur, capable d’une douceur crémeuse que l’on pourrait attendre d’une personne défendue par Sam Cooke, et possédait également un funky sournois, ajustant son approche en fonction du sujet sur lequel il chantait.

Les sorties précédentes de Taylor pour Stax, “I’ve Got To Love Somebody’s Baby” et “Somebody’s Sleepin’ In My Bed”, l’ont présenté comme quelqu’un qui a réalisé que l’amour était une tricherie, mais le single “Who’s Making Love” a pratiquement défini le “Je ne peux pas faire confiance à un amant” souche d’âme. Vous avez une fille à côté ? La sauce pour l’oie est la sauce pour le jars, disait Taylor. Il a atteint le numéro 5 dans les charts américains, a été couvert par tout le monde, du grand saxman soul-jazz Lou Donaldson aux groupes de bars funky, et a contribué à inaugurer un nouveau ton légèrement moins moral dans la pop et la soul américaines. Le disque a également aidé à sauver Stax, qui était en difficulté financière à l’époque, et a fait de Taylor une star.

Sorti en octobre 1968, l’album Who’s Making Love est majoritairement dans le même ton : le blues « Can’t Trust Your Neighbor », l’admonestant « Take Care Of Your Homework », le gros avertissement de « Payback Hurts » ; voici un homme qui ne croit personne et ne veut pas que vous fassiez les mêmes erreurs qu’un « ami proche ». Dans un style similaire, mais avec une réalité plus mélancolique dans l’âme, « My Nobody Is Somebody » montre la facilité de Taylor avec une ballade. “Je ne suis pas la même personne” a un penchant plus affirmé, mais est basé sur une vérité regrettable. Taylor vend parfaitement chaque chanson, racontant ces histoires comme un homme qui a appris de dures leçons. L’élément bavard des chansons – “Hé, avez-vous entendu parler de ça…?” – les a rendus irrésistibles.

Co-produit par l’ancien employé de Motown Don Davis, qui a travaillé sur la grande majorité des succès de Taylor, et Al Jackson de Booker T & Les MG, Who’s Making Love a subtilement mis à jour le son de Stax, ne perdant pas ses meilleurs éléments mais le rendant un cran plus funky. Soulful, amusant, impertinent et parfois profondément émouvant, l’album a tracé un plan pour la prochaine décennie du travail de Taylor. Maintenant, arrêtez de lire ceci et accordez un peu d’attention à votre amoureux : si vous ne le gardez pas heureux, quelqu’un d’autre le fera.

