« Personne n’a embrassé Noël comme mon père l’a fait », a déclaré Nancy Sinatra de Frank, un chanteur qui reste indélébilement associé à la saison des vacances.

Un des Frank SinatraSes premières chansons de Noël étaient une version du classique victorien « Jingle Bells », qu’il a enregistré pour la première fois en 1948, chantant joyeusement les célèbres lignes « Jingle bells, jingle bells, jingle all the way/Oh, quel plaisir c’est de rouler dans un traîneau ouvert à un cheval » par une chaude journée d’août. Cette version originale comportait les arrangements sophistiqués du regretté Axel Stordahl, et est toujours jouée autour des arbres de Noël aujourd’hui.

UNE passé controversé

À l’époque, « Jingle Bells », écrit par James Lord Pierpont, était considéré comme un standard festif. Mais cela a commencé en 1857 sous la forme d’une chanson intitulée « One Horse Open Sleigh », une chanson d’amour légèrement racée sur une balade sans chaperon. Il a été joué pour la première fois, en blackface, par Johnny Pell au Ordway Minstrel Hall dans le Massachusetts. Le titre actuel de la chanson n’a commencé à prendre forme que deux ans plus tard, lorsque Pierpoint a changé le nom et l’a protégé sous le nom de « Jingle Bells », et il a été chanté à Services d’action de grâce. La ligne principale a été inspirée par le bruit des grelots sur les harnais des chevaux, qui ont été utilisés pour essayer d’éviter les collisions dans la neige au milieu du 19e siècle. (La chanson parlait à l’origine d’un crash.)

L’ancien organiste de l’église Pierpont était une figure controversée et peu recommandable. Peu de temps avant d’écrire la chanson, il était devenu veuf. Il a abandonné ses deux enfants à Boston pour déménager à Savannah, en Géorgie, où il a engendré plusieurs autres enfants avec une seconde épouse. Il a ensuite rejoint le 1st Georgia Cavalry pendant la guerre civile, écrivant des chansons en soutien aux soldats de la Confédération luttant pour défendre l’esclavage.

Bien que « Jingle Bells » soit devenu un incontournable de Noël, il n’y avait aucune mention de Noël dans les paroles originales. En effet, les fidèles ardents considéraient certains des mots, avec des versets moins connus qui décrivaient le fait d’attirer de jolies filles avec un traîneau rapide, comme trop risqués pour être chantés à l’église. Oui, « se précipiter sur les collines » est relativement pittoresque. Mais ce n’est pas une « Silent Night ». L’original de Pierpont contient des paroles sur une Miss Fanny Bright et le conseil de « Allez-y pendant que vous êtes jeune / Prenez les filles ce soir », qui n’apparaissent généralement pas sur les versions à succès modernes de la chanson.

Un classique de la musique populaire

Malgré ses origines étranges, la chanson est devenue un favori mondial. Après une version à succès de Bing Crosby And The Andrew Sisters, Sinatra a décidé d’enregistrer son interprétation de « Jingle Bells » dans les années 40. Il a suivi cela avec une autre version en 1957 – l’année où le premier spécial de Noël de Frank Sinatra a été enregistré pour la télévision – pour l’album Capitol Records A Jolly Christmas From Frank Sinatra. Sa version des années 50 a été arrangée par Gordon Jenkins, avec un brillant orchestre dirigé par Nelson Riddle.

« Jingle Bells » a également séduit d’innombrables grands musiciens de jazz, dont Duc Ellington, Compter la base, Anita O’Day, Gene Krupa, Ella Fitzgerald, et Dave Brubeck, qui ont tous enregistré leurs propres versions. Maître de l’orgue Jimmy Smith a coupé une version instrumentale merveilleusement funky pour son album Christmas ’64 de Verve Records. Quand Decca a apporté Louis Armstrong en studio pour enregistrer de la joie de Noël, il a ouvert le morceau « Christmas In New Orleans » avec un petit échantillon de « Jingle Bells ».

Pierpont est mort en 1893 sans gagner beaucoup d’argent avec « Jingle Bells ». Il a terminé ses journées à enseigner le piano pour joindre les deux bouts. Maintenant, la chanson est un classique absolu de la musique populaire et aurait fait de lui un multimillionnaire.

En dehors du monde du jazz, « Jingle Bells » a été enregistré par des milliers d’artistes, dont Les Beatles, Smokey Robinson, et Etta James. Sa popularité ne montre aucun signe de déclin : il y a eu des versions du 21e siècle par Dame A, James Taylor, et Brad Paisley.

Cet air de vacances est si populaire, en fait, que deux astronautes, Tom Stafford et Wally Schirra en ont joué une interprétation pour le contrôle de mission sur l’harmonica à bord du Gemini 6 en 1965, affirmant qu’il sortait de l’orbite polaire. Parlez d’une façon unique de souhaiter un joyeux Noël à quelqu’un !

