Le classique de Noël rock de Bobby Helms

Lorsque le chanteur de musique country Bobby Helms s’est vu offrir pour la première fois la chance de chanter une nouvelle chanson festive intitulée « Jingle Bell Rock », il était d’abord sceptique quant à l’idée de mélanger le rock’n’roll et Noël. Mais il est vite conquis, et son single, édité par Decca Records en octobre 1957, est rapidement devenu un classique des fêtes. « « Jingle Bell Rock » a fait partie de Noël», a déclaré Helms. « Cela soulève les gens. » Aujourd’hui, vous pouvez le trouver sur des listes de lecture aux côtés d’agrafes comme « Rudolph the Red-Nosed Reindeer », « The Christmas Song » de Nat King Cole, et plus encore.

L’enregistrement et la réception de « Jingle Bell Rock »

Au moment où Helms a enregistré la chanson, il était déjà un chanteur populaire. Son single « Fraulein » avait été un autre succès pour Decca et le chanteur né dans l’Indiana était devenu un invité régulier à la télévision, apparaissant à la fois sur American Bandstand et The Ed Sullivan Show.

« Jingle Bell Rock » a été composé par deux hommes d’âge moyen : un professionnel des relations publiques appelé Joseph Carleton Beal et un directeur de publicité appelé James Ross Boothe. Dans une interview de 1986, Helms a déclaré qu’il avait apporté une contribution significative à la chanson, sans être crédité. « Jingle Bell Rock » n’avait pas à l’origine de pont et Helms a déclaré qu’il avait écrit celui qui s’était retrouvé sur le montage final : les lignes mémorables « Quelle belle époque/C’est le bon moment/Pour passer la nuit ».

Le rythme rockabilly de la chanson – la guitare électrique de Hank Garland est entendue jouant les premières notes du refrain – ainsi que le rythme régulier des cloches et les doux chants d’accompagnement du Quatuor Anita Kerr, tous ajoutés à l’attrait d’une chanson qui contenait des paroles vibrantes telles que « Giddy-up jingle horse, ramasse tes pieds ». Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’est un cheval jingle ? Un renne décoré, bien sûr !

Le single a été un succès instantané et présentait une intrigante face B intitulée « Captain Santa Claus (And His Reindeer Space Patrol) ». Helms est apparu pour la première fois dans le Billboard Top 100 en 1958 – et y était de retour plus de six décennies plus tard lorsque « Jingle Bell Rock » est réapparu dans les charts en 2018.

L’héritage de la chanson

La popularité du tube festif de Helms a suscité de nombreuses reprises au fil des ans, dont une sur Decca, sortie en 1959, par Max Bygraves, qui est devenue n ° 7 au Royaume-Uni. Kylie Minogue, Les garçons de la plage, Hall & Oates, Chubby Checker et The Platters ont également enregistré « Jingle Bell Rock ». Plus récemment, la chanson a été reprise par des artistes comme Ariana Grande, Brenda Lee et Mariah Carey. (La version de Mariah peut être entendue sur son album de Noël qui contient « All I Want For Christmas. »)

Mais la version de Helms est la chanson incontournable pour les bandes originales. Son interprétation de « Jingle Bell Rock » a été utilisée dans The Simpsons, It’s Always Sunny In Philadelphia, South Park et Family Guy, et dans de nombreux films, dont Lethal Weapon et Home Alone 2: Lost In New York. Il fait même une apparition dans la chorégraphie de Mean Girls Jingle Bell Rock au concours de talents.

Helms a continué à tourner et à enregistrer pour le reste de sa vie sans égaler ses premiers succès. Il s’est également lancé dans le monde des boîtes de nuit et a parrainé des festivals de musique country. Le chanteur est décédé d’emphysème et d’asthme à l’âge de 63 ans, en juin 1997. Sa musique vivra tant que Noël sera célébré. Donc, chaque fois que vous avez envie d’avoir un petit jingle hop, lancez cette chanson pour avoir un son de cloche.

