Le classique des années 60 des Rolling Stones

Les pierres qui roulent‘ Laisse le saigner sorti le 5 décembre 1969, et semblait être la bande originale idéale pour l’effondrement de l’idéalisme de paix et d’amour qui avait surgi à l’époque « hippie ». La dernière chanson de l’album, “You Can’t Always Get What You Want”, qui a commencé sa vie comme une petite chansonnette que Mick Jagger a conçue à la guitare acoustique, a fini par être une déclaration musicale emblématique, résumant la fin d’une décennie mémorable. .

“Ce sera un rire”

En plus d’avoir une mélodie mémorable, Jagger a déclaré que la chanson résonnait auprès du public car c’était un message auquel tout le monde pouvait s’identifier. La toute première performance filmée en direct de “You Can’t Always Get What You Want” a eu lieu en décembre 1968 dans le cadre de l’émission de la BBC Le cirque rock and roll des Rolling Stones.

La chanson avait été enregistrée quelques semaines auparavant, aux Olympic Studios de Londres. Lorsque l’arrangeur de la chorale Jack Nitzsche a suggéré d’utiliser le London Bach Choir comme choristes, Jagger a répondu: “Ce sera un rire.” Le chanteur a fini par être satisfait du mélange final de ce chef-d’œuvre légèrement ironique. Les 60 voix du chœur céleste ont été doublées pour donner l’impression qu’il y avait encore plus de jeunes chanteurs. Il y avait cependant une piqûre dans la queue: le London Bach Choir a demandé que son nom soit retiré de l’album lorsqu’ils ont découvert qu’il s’appelait Let It Bleed et contenait la chanson “Randonneur de minuit”, écrit sur un tueur en série.

“Mick savait ce qu’il voulait”

Al Kooper, qui a joué des claviers et du cor sur “You Can’t Always Get What You Want”, a déclaré que Jagger avait travaillé en étroite collaboration avec le producteur James Miller sur le morceau, exerçant un grand contrôle artistique. “Mick savait ce qu’il voulait et il faisait à peu près tout”, a déclaré Kooper. Miller a fini par jouer de la batterie sur l’enregistrement parce que Charlie Watts n’était pas à l’aise avec le tempo excentrique. Parmi les autres musiciens du morceau figurent Bill Wyman à la basse, Rocky Dijon aux congas, maracas et tambourin, et Madeline Bell, Doris Troy et Nanette Newman aux chœurs.

Une des références dans le Jagger-Richard La chanson était à “The Chelsea Drugstore” sur King’s Road à Londres, un pub qui a ensuite été utilisé par Stanley Kubrick pour tourner une partie de A Clockwork Orange. Une version de cinq minutes de “You Can’t Always Get What You Want” est sortie le 4 juillet 1969 – en tant que face B de “Honky Tonk Women” – atteignant la 42e place des charts américains. La version complète de sept minutes et demie est apparue sur Let It Bleed lors de sa sortie par Decca Records. Le 1er novembre 2019, ABKCO Records sortira une édition de luxe pour le 50e anniversaire de cet album révolutionnaire.

Let It Bleed a été englouti dans la controverse autour de sa sortie lorsque les Stones ont joué le tristement célèbre festival d’Altamont. « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez » était de nouveau dans l’actualité en 2016, lorsque Donald Trump a commencé à l’utiliser dans le cadre de sa campagne électorale présidentielle. Les Rolling Stones ont demandé à Trump d’arrêter d’utiliser leur chanson. Il les a ignorés. Vous ne pouvez vraiment pas toujours obtenir ce que vous voulez.

