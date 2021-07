Le classique des Chemical Brothers résonne encore

Sortie le 17 juillet 2015, Les frères chimiques‘ Le huitième album studio, Born In The Echoes, fait suite au remplissage dancefloor de Further en 2010 et à la première bande originale complète du duo, Hanna l’année suivante. Avec une tonne d’invités et de souvenirs, il a également fourni à Tom Rowlands et Ed Simons une autre aubaine fracassante.

Écoutez Born In The Echoes maintenant.

Histoire du pillage

Born In The Echoes démarre avec le single “Sometimes I Feel So Deserted”, qui utilise les services de l’ancien chanteur de One True Voice Daniel Pearce et qui, comme pour de nombreux tubes du groupe, faisait également partie de leur dancefloor Electronic Battle Weapon. séries; la piste a en outre bénéficié d’un remix lent du producteur post-dubstep de haut niveau Skream.

Pearce, quant à lui, était devenu un leader régulier pour les disques de danse, et a donc bien commencé le thème des «échos» de l’album, les Chems faisant clairement référence à leur histoire de pillage (et de révision) de l’histoire – un thème pour lequel ils avaient montré de l’intérêt pour tous le chemin du retour à leurs diplômes à l’Université de Manchester. La vidéo légèrement dérangeante du single a également commencé leur relation productive avec Ninian Doff.

Un autre single suit, sous la forme du « Go », electroide plein de basses et plein d’entrain, qui présente le retour sur grand écran du rappeur new-yorkais de l’âge d’or Q-Tip (de A Tribe Called Quest), qui avait précédemment animé le Le single “Galvanize” de Chems en 2004. La vidéo typiquement stylée de Michel Gondry n’a pas non plus nui au morceau. Un autre single “Under Neon Lights” est dirigé par la voix vaporeuse et réfléchissante de Cocteau Twins de la chérie indépendante Annie Clark, alias St. Vincent. Une ruée vers une vidéo du 20e siècle, remplie de néons de manière appropriée, a été créée pour le morceau par le réalisateur Adam Smith, tandis que le morceau a également inspiré la toute première vidéo de réalité virtuelle réalisée sur le web, par le cerveau créatif Zach Richter.

Regarder vers l’avenir

L’hymne de synthé vintage “EML Ritual” est le suivant, énigmatique et tremblant, ramenant Ali Love – comme entendu sur l’album des Chems 2007, We Are The Night – à perdre la tête et à ouvrir un segment étendu de rainures martelées. L’influence psychédélique du groupe à la fin des années 60 réapparaît sur « I’ll See You There », qui trouve l’écho lui-même (une poésie vintage branchée) tournée vers l’avenir.

L’électro-techno bleepy de « Just Bang », alimentée par des exclamations raves des années 90, est juste sur ses talons et, comme toujours avec les Chems, mélange les époques de la musique populaire en un tout. La techno clignotante, vacillante et grondant de « Reflexion » complète ensuite cette suite, avant de passer à l’interlude relativement bref, bourdonnant et downtempo « Taste Of Honey », qui a la voix de Chenai Zinyuku (qui a ensuite travaillé avec Cassius et Gorgon City) et Stéphanie Dosen.

Reviens encore une fois

La chanson titre élégamment glissante fusionne Cate Le Bon et quelques synthés caverneux et gutturaux, avant que le “Radiate” surchargé et ressemblant à un phare ne jaillisse dans l’obscurité, et le doux single “Wide Open” termine l’album avec un baléare poignant et sous-estimé. Beck house vocal : un futur rare-groover à combustion lente.

L’œuvre de Born In the Echoes s’en tient au thème des échos, étant découpée à partir d’un motif de tissu du XIXe siècle, avec des caricatures de Rowlands et Simons semblant surgir parmi les ondes sonores. Nous sommes tous nés dans les échos, et dans le sillage du grand suivi 2019 de The Chemical Brothers, Pas de géographie, c’est le bon moment pour y revenir une fois de plus.

