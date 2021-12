Le classique des Rolling Stones est un régal pour les oreilles

Les pierres qui roulent restent à juste titre fiers de leur album Beggars Banquet, qui marquait un retour à leur son plus classique après la précédente expérimentation psychédélique de La demande de leurs majestés sataniques.

Le groupe a déclaré que Beggars Banquet « a tout changé pour les Rolling Stones », le décrivant sur leur site officiel comme l’album qui leur a montré qu’ils atteignaient « leur virilité musicale ».

Le célèbre morceau d’ouverture de l’album, « Sympathy For The Devil », a été écrit à une époque où Mick Jagger lisait sur l’occultisme. Lui et Keith Richards – qui a composé conjointement neuf des dix morceaux de Beggars Banquet – a initialement donné à la chanson le titre de travail moins choquant de « The Devil Is My Name ». Dans leurs paroles puissantes, les Stones imaginent les apparitions de Satan à des moments cruciaux de l’histoire, et il y a des références à la crucifixion du Christ, à la Révolution russe, à la Seconde Guerre mondiale et à l’assassinat de JFK. Musicalement, la chanson est également mémorable pour le travail au piano du maître de session Nicky Hopkins.

Il y a aussi beaucoup de brillants solos de guitare de Richards, qui a dit qu’à l’époque, sa découverte de l’accordage à cinq cordes ouvert pour les sessions d’enregistrement – qui ont eu lieu entre mars et juillet 1968, aux Olympic Sound Studios, à Londres, et Sunset Sound, à Los Angeles – l’a aidé à améliorer sa façon de jouer. Richards se souvient : « Le réglage m’a vraiment revigoré, il a transformé ma vie. J’avais touché une sorte de tampon. Je pensais vraiment que je n’allais nulle part avec un accord de concert direct. » Richards utilisera cette technique sur des succès ultérieurs des Stones tels que « Jumpin’ Jack Flash » et « Start Me Up ».

Des musiciens invités intéressants sont disséminés dans Beggars Banquet. Rejoindre les habitués des Stones Jagger, Richards, Bill Wyman (basse), Charlie Watts (batterie) et Brian Jones (guitares) étaient Dave Mason de Trafic, qui a joué de l’instrument à vent Shehnai sur « Street Fighting Man ». Le jeune guitariste talentueux Ry Cooder a joué de la mandoline sur « Factory Girl », bien qu’il n’ait pas été crédité à l’époque.

Une touche bluesy de base traverse Beggars Banquet, du Robert Johnson-inspiré « No Expectations » pour le joyau trouble de deux minutes « Parachute Woman », qui a été enregistré sur un lecteur de cassettes et double piste pour l’effet, et qui comprend un harmonica de mauvaise humeur de Jagger. Le miteux « Stray Cat Blues », mettant en vedette Rocky Dijon aux congas, porte la marque de la production énergique de l’ancien batteur Jimmy Miller.

La seule chanson qui n’a pas été écrite par Jagger et Richards était « Prodigal Son », qui avait été composée par le bluesman du Mississippi, le révérend Robert Wilkins en 1929. Heureusement, Wilkins avait 72 ans au moment où les Stones ont rendu leur hommage et il a bénéficié d’un coup de pouce grâce aux redevances. qui a aidé à financer son travail en tant que ministre religieux.

Un autre aspect notable de l’album était les portraits que le groupe a commandés au photographe Michael Joseph pour figurer dans l’œuvre d’art du gatefold. Les photos, qui évoquent le travail de maîtres anciens tels que Hieronymus Bosch et Pieter Bruegel, montraient le groupe vêtu de vêtements étranges qui semblaient mélanger le Londres swing des années 60 avec des coquins Dickens. Il n’est pas surprenant que la critique du magazine Time sur Beggars Banquet, publiée sur Decca Records le 6 décembre 1968, décrive les Stones comme « les fêtards les plus subversifs d’Angleterre depuis le gang de Fagin dans Oliver Twist ».

Il y a cependant un côté poignant dans l’album. Bien qu’il ait marqué le début d’une période de créativité musicale et d’excellence pour les Rolling Stones, Beggars Banquet a également vu la dernière apparition sur l’album du fondateur et leader original Brian Jones, qui s’est noyé sept mois après la sortie de l’album, à l’âge de 27 ans.

S’il faut s’en souvenir comme la contribution finale de Jones, Beggars Banquet est aussi, à tous égards, un excellent album de rock bluesy à son meilleur.

