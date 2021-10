Le classique Giants-Dodgers Game 5 s’est terminé sur un appel horrible des arbitres

Les Giants de San Francisco et les Dodgers de Los Angeles se sont livrés à une incroyable bataille en saison régulière pour 162 matchs dans la NL West. Les Giants – une équipe largement choisie pour manquer les séries éliminatoires au début de la saison – ont remporté 107 matchs et ont repoussé les Dodgers à 106 victoires pour remporter la couronne de division. Ce sont les deux totaux de victoires les plus élevés en MLB. Après que LA ait battu les Cardinals de St. Louis lors de la manche Wild Card, les Dodgers et les Giants se sont à nouveau rencontrés dans une série au meilleur des cinq dans le NLDS.

Cette série s’est toujours sentie destinée à aller au loin, et c’est exactement ce qui s’est passé. Le match 5 était un duel de lanceur classique instantané entre le partant de San Francisco Logan Webb et ce qui s’est finalement avéré être un jeu d’enclos pour les Dodgers. Le match était à égalité 1-1 avant le début du neuvième lorsque Cody Bellinger a conduit Justin Turner pour donner aux Dodgers une avance d’un point. Les Dodgers avaient l’as Max Scherzer sur le monticule pour le clôturer.

Les Giants ont inscrit un baserunner en début de neuvième lorsque Kris Bryant a atteint le premier but avec un retrait grâce à une erreur au troisième rang de Justin Turner. Après un retrait de LaMonte Wade Jr., les Giants étaient à leur dernier retrait avec le joueur de premier but Wilmer Flores au marbre.

Avec deux frappes, Scherzer a lancé un lancer en dehors de la zone et Flores a semblé vérifier son élan. Au lieu de cela, les arbitres ont décidé qu’il y était allé et le match s’est terminé sur un retrait au bâton. Voici un aperçu de l’appel :

Voici quelques angles supplémentaires :

Cela ressemble à un swing de contrôle de manuel pour moi. Malheureusement, l’arbitre du premier but Gabe Morales l’a qualifié de retrait au bâton.

Quelle façon terrible pour un jeu génial de se terminer.

Les champions en titre du baseball sont toujours en vie et les Dodgers se rendront au NLCS pour affronter les Braves d’Atlanta.