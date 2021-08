Le classique iOS Crossy Road débarque bientôt sur Apple Arcade

in

La liste des jeux classiques iOS à succès continue de s’allonger sur Apple Arcade, le Crossy Road inspiré de Frogger étant le dernier à être mis en service.

Apple Arcade a mis à jour sa liste de jeux qui “arrivent bientôt” aujourd’hui et beaucoup seront ravis de voir que la trémie sans fin moderne Crossy Road est le dernier ajout (via MacRumors).

Le développeur Hipster Whale lancera le jeu pour iPhone et iPad lorsqu’il arrivera bientôt sur Apple Arcade, cependant, aucune date de lancement spécifique n’a été annoncée pour le moment. Dans le passé, nous avons vu jusqu’à un mois d’attente entre l’annonce des versions d’Apple Arcade et la date de lancement réelle.

Mais vous pouvez appuyer sur le bouton « Obtenir » sur la liste des applications Apple Arcade Crossy Road qui téléchargera le jeu sur votre appareil dès qu’il sera disponible. Auparavant, Hipster Whale a apporté son jeu coopératif sans fin Crossy Road Castle à Apple Arcade

Parmi les autres titres qui seront bientôt lancés sur Apple Arcade, citons LEGO Star Wars Battles, Castlevania: Grimore of Souls, Temple Run: Puzzle Adventure, Zen Pinball Party, MasterChef: Let’s Cook, Layton’s Mystery Journey, et plus encore.

Et découvrez tout ce qui est disponible sur Apple Arcade dans notre guide continuellement mis à jour :

