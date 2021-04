Le classique jazz-funk de Bobbi Humphrey pour les échantillons

Née Barbara Ann Humphrey, le 25 avril 1950, à Marlin, Texas, la virtuose de la flûte Bobbi Humphrey avait la particularité d’être la première Une instrumentiste afro-américaine signera avec Blue Note Records. Elle a été amenée au label de jazz emblématique en 1971 par le président de la société de l’époque et directeur de A&R, le Dr George Butler, qui a contribué à façonner la trajectoire du label dans les années 70, lorsqu’il était une filiale de United Artists Records. Il a marqué le début d’une série d’albums classiques pour Note bleue, y compris Flute-In, Dig This et Blacks And Blues.

Écoutez Blacks And Blues en ce moment.

Élevée à Dallas, au Texas, Humphrey étudiait à la Southern Methodist University de la ville à la fin des années 60 lorsqu’elle a rencontré et impressionné la légende de la trompette de jazz Dizzy Gillespie, qui a exhorté Humphrey à se rendre à New York pour chercher fortune. Elle suivit ses conseils et s’y rendit en juin 1971, armée d’une cassette de démonstration qu’elle apporta à quelques maisons de disques. Lorsque George Butler l’a entendu, il a immédiatement voulu la signer. Heureux de l’obliger, Humphrey a signé un contrat avec le label et a enregistré ses débuts, Flute-In, une collection de reprises de soul et de standards de jazz purs et durs, plus tard cette année-là.

«J’ai juste joué ce que je ressentais»

Sa suite, Dig This de 1972, avait une ambiance plus funk et plus contemporaine, donc cela semblait une progression naturelle quand, en 1973, le flûtiste de 23 ans s’est associé au producteur et auteur-compositeur Larry Mizell. Le producteur venait de diriger l’album à succès Blue Note de Donald Byrd, Black Byrd, un disque qui place le trompettiste en tête des charts jazz et R&B américains.

La carte de visite de Larry Mizell était un nouveau type de style jazz-funk accessible composé de grooves fluides et soul renforcés de refrains vocaux accrocheurs. C’est ce que Humphrey a exploité les 7 et 8 juillet 1973, lorsqu’elle est entrée dans le studio Hollywood Sound Factory et a mis sa flûte sur six titres écrits par Mizell, pour un album qui est devenu l’un des plus réussis de Humphrey: Blacks And Blues.

Selon Humphrey, lors d’une interview en 2006, les chansons étaient déjà enregistrées et tout ce qu’elle avait à faire était d’entrer et de souffler: «Ils jouaient le morceau en arrière-plan et me disaient simplement de jouer dessus. Il n’y avait pas de mélodie écrite. Je viens de jouer ce que je ressentais du haut de ma tête contre ça.

Rainures irrésistibles

L’ouverture des Blacks And Blues, «Chicago, Damn», commence par le son étrange d’un coup de vent – faisant sans doute allusion au surnom de «Windy City» de Chicago – avant d’entendre le battement de batterie tendu d’Harvey Mason, suivi d’un synthétiseur de basse profonde. les fondations d’une rainure lourde. Larry Mizell, son frère, Fonce, et le claviériste Freddie Perren combinent leurs voix sur le refrain de la chanson, et ce n’est qu’après cela que nous entendons la flûte mélodieuse de Humphrey, tissant des arabesques sur le contre-temps palpitant. Le morceau a été publié en single et a atteint le n ° 9 des charts R&B américains (n ​​° 106 sur Billboard’s Hot 100) en avril 1974.

Le single «Harlem River Drive», célèbre par le duo hip-hop DJ Jazzy Jeff And The Fresh Prince sur leur morceau de 1987 «A Touch Of Jazz», est également sorti en single de Blacks And Blues. Il se compose d’un choeur vocal contagieux soudé à un groove irrésistible avec les improvisations de flûte mercurielle de Humphrey flottant librement au-dessus.

Échantillon de fourrage

«Just A Love Child» est une ballade mi-tempo chatoyante qui a permis à Bobbi Humphrey de faire ses débuts en tant que chanteuse. Sa voix délicate, qui est complétée par des voix masculines de fond, est adorable mais jamais écoeurante. Elle contribue également à un solo de flûte merveilleusement rangé.

La chanson titre de l’album est un groove spatial dans lequel de longs passages instrumentaux sont rythmés par des chœurs vocaux chaleureusement harmonisés. Il est propulsé par la basse de Chuck Rainey et présente des lignes de synthé vaporeuses qui s’entrelacent avec les mélodies de flûte haletantes de Humphrey. Le piano tintant de Jerry Peters est également important. Le morceau atteint la 86e place des charts R&B américains en 1974 et, 18 ans plus tard, en 1992, Eric B et Rakim l’a échantillonné pour leur morceau «Keep The Beat».

«Jasper Country Man» est un autre groove addictif avec un ressac funkafied. Après une intro de batterie et de conga, l’instrumentation est progressivement superposée. C’est plus lâche que certains des autres morceaux de l’album et, pour une fois, il manque un refrain vocal, ce qui signifie que Humphrey a libre cours pour fléchir ses muscles d’improvisation. La piste rythmique a été échantillonnée par le rappeur Ice-T pour sa chanson de 1991 «New Jack Hustler».

«Baby’s Gone» retrouve Bobbi Humphrey au micro, tout en jouant de la flûte, sur une chanson de rêve qui présente un solo de guitare de David T Walker et dont l’ambiance décontractée incarne les Blacks And Blues dans leur ensemble.

Blacks And Blues a fait irruption dans les charts américains R&B (n ° 18) et pop (n ° 84) en avril 1974, mais son succès a été éclipsé par celui du prochain album du flûtiste, Fancy Dancer de 1975. Même ainsi, Blacks And Blues reste l’album incontournable du canon de Bobbi Humphrey, et le fait que toutes ses pistes aient été échantillonnées par une variété d’artistes hip-hop au cours des décennies qui ont suivi ajoute à sa valeur.

Blacks And Blues a été réédité sur vinyle 180g dans le cadre de la série de réédition Blue Grooves de Blue Note, et peut être acheté ici.