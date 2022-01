Le classique N64 Goldeneye 007 pourrait arriver sur Xbox

Goldeneye 007, le jeu de tir à la première personne classique de la Nintendo 64, pourrait arriver sur les consoles Xbox.

Sur TrueAchievements, un site dédié à la surveillance de l’activité des réalisations Xbox, aurait déterré une liste pour Goldeneye 007. Les réalisations sont spécifiques aux niveaux du jeu et ont des illustrations de haute qualité attachées à chaque élément. « Loyal to the Mission », par exemple, demande aux joueurs de terminer le mode campagne en difficulté Agent secret.

Pour le moment, seuls deux joueurs semblent se frayer un chemin à travers Goldeneye 007. Selon Video Games Chronicle, les Gamertags appartiendraient à James Thomas et Christina McGrath, deux employés de Rare, le studio qui a initialement développé Goldeneye 007 pour la Nintendo 64 dans les années 90.

Jetez un œil aux ressources artistiques des prétendues réalisations Xbox Live de Goldeneye 007 ci-dessous.

Comme pour toute rumeur, veuillez prendre tout cela avec une pincée de sel. La preuve est certainement forte ici, mais ce n’est pas une chose sûre tant que Microsoft ne le confirme pas.

Goldeneye 007 est souvent présenté comme l’un des plus grands titres FPS de tous les temps, et pour une bonne raison. C’est à peu près la raison singulière pour laquelle les tireurs sur consoles sont devenus gros en premier lieu.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.