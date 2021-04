Le classique pop de Marvin et Tammi

C’était l’une des réalisations les plus glorieuses de la musique des années 60, passant d’une ouverture délicate à un point culminant fracassant. Si les années 60 nous ont donné la génération amoureuse, voici un hymne plein d’amour. Si l’âme était sur la passion physique dans un gospel contexte, cette chanson est son apogée. Plein d’art, Marvin Gaye et Tammi Terrell«Ain’t No Mountain High Enough» est, à juste titre, le summum de la pop.

Bien que ses racines se trouvent dans le gospel, la chanson a été inspirée par une promenade à travers Central Park, à Manhattan, et la montagne du titre était les gratte-ciel de la ville, représentant l’ambition de l’auteur-compositeur Nick Ashford. Il avait rencontré sa femme et partenaire de composition, Valerie Simpson, en 1964 dans une église de Harlem, et, aux côtés de son compatriote Jo Armstead, avait fait une percée majeure avec «Let’s Go Get Stoned» de 1966, un succès pour Ray Charles. Mais Ashford et Simpson avaient un œil sur un contrat à Motown et pensaient qu’une nouvelle composition, «Ain’t No Mountain High Enough», était ce qu’Ashford appelait «l’œuf d’or». Dusty Springfield l’a entendu et l’a aimé, mais les mélomanes avisés s’y sont accrochés, croyant que cette chanson émouvante pourrait servir de levier à Motown. Ça faisait.

«Nous avons pensé que c’était fantastique»

Tammi Terrell était la troisième partenaire féminine du duo de Marvin Gaye à Motown. Il avait déjà apprécié les succès avec Mary Wells et Kim Weston, mais tous deux ont quitté l’entreprise, laissant Marv poursuivre le succès en solo. Et Marvin se considérait vraiment comme un artiste solo, disant: «Je n’ai pas commencé avec un groupe. J’ai commencé comme un artiste singulier. Il y avait un groupe d’entre nous à l’église, et mon [preacher] mon père m’appelait singulièrement… ce qui était plutôt effrayant au début. Je suppose que je suis venu.

Motown a signé Tammi Montgomery en 1965; anciennement de James Brownde la revue, elle avait enregistré quelques singles dans d’autres labels. Motown l’a renommée Tammi Terrell et, après quelques sorties solo à vente modérée, a décidé de l’essayer comme fleuret féminin de Gaye, en commençant par «Ain’t No Mountain High Enough». Gaye a déclaré: «C’était un bon début parce que je ne savais pas que Tammi était aussi bonne chanteuse qu’elle s’est avérée être. Je n’avais pas eu la chance de l’entendre. Quelques personnes [at Motown] qui étaient sur leurs orteils ont creusé son son et ont réalisé que nous pourrions peut-être faire un bon duo. Nick Ashford et Valerie Simpson ont écrit «Ain’t No Mountain High Enough» et nous avons pensé que c’était fantastique. Un formidable morceau de matériau.

Le matériau est le mot juste. Les chanteurs ont enregistré leurs parties séparément, les producteurs Johnny Bristol et Harvey Fuqua les ont assemblées. Aujourd’hui, les fichiers sonores sont diffusés sur Internet et les collaborations se produisent sans même que les artistes se rencontrent, mais en 1967, les duos étaient normalement enregistrés ensemble. Même ainsi, le disque sonne comme si Marvin et Tammi étaient unis dans le studio, se poussant de plus en plus haut. La pop ne s’est jamais sentie plus intime ou extatique.

Insurmontablement superbe

Sorti le 20 avril 1967, la chanson a fait un n ° 19 décevant aux États-Unis, bien qu’elle soit maintenant considérée comme un classique. Marvin s’est rapidement rendu compte que Tammi était son homologue vocal parfait et Motown les a commercialisés comme un beau jeune couple, en ligne avec les idéaux de la fin des années 60. Mais la tragédie a frappé lorsque Tammi s’est effondré sur scène aux côtés de Marvin le 14 octobre 1967; on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. À seulement 24 ans, elle est décédée le 16 mars 1970, laissant derrière elle certains des records les plus édifiants jamais enregistrés, malgré son déclin débilitant. On dit que sa disparition a contribué à la bataille de Marvin Gaye contre la dépression, qui a alimenté son chef-d’œuvre effrayant, Qu’est-ce qui se passe.

«Ain’t No Mountain High Enough» a continué de monter en flèche. En 1968, Les Supremes et Les tentations l’a enregistré ensemble, avec Diana Ross et le nouveau chanteur puissant des Tempts, Dennis Edwards, en tête. Ashford et Simpson, désormais redevables de l’arrière-boutique de la Motown, ont créé un ambitieux symphonique repensé pour Ross, qui a fait n ° 1 en 1970. La chanson a été enregistrée et échantillonnée de nombreuses fois depuis, notamment par Amy Winehouse, qui a utilisé la version de Marvin et Tammi pour créer sa brillante mais sombre ballade «Tears Dry On their Own». Mais pour de nombreux fans, l’original reste incroyablement superbe.

