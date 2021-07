Le classique Rivaldo disparaît pour signer le football espagnol

07/05/2021

Act à 11h40 CEST

Cette nouvelle saison 2021-2022 intègre une nouveauté importante pour les clubs de football professionnel à laquelle le journal SPORT a eu accès. Une nouveauté qui est incluse dans le nouveau règlement qui vient d’être approuvé par la Fédération espagnole et qui concerne la possibilité d’incorporer des joueurs en dehors des fenêtres de transfert. A la fois le marché d’été actuel jusqu’au 31 août et le prochain en 2022 durant le mois de janvier.

Eh bien, comme ce journal l’a appris, la soi-disant clause disparaît de cette saison prochaine Rivaldo

Cette option a son origine dans ce qui s’est passé en 1997 lorsque le club de football de Barcelone a payé la clause brésilienne Rivaldo Le Deportivo de la Coruña ne laisse presque aucune marge à l’équipe galicienne pour remplacer sa star brésilienne. Pour éviter cela, la Liga a décidé d’inclure une exception dans une circulaire afin que, si une équipe subissait à nouveau une situation similaire, elle ait une marge de manœuvre. Circulaire admise par la RFEF. Établit textuellement que “si dans les quinze jours calendaires précédant la date de fin de l’une des périodes d’enregistrement, un joueur résilie unilatéralement le contrat de travail en cours avec son équipe sur la base du décret royal 1006/1985, l’entité dans le s’il est enregistré, il disposera d’un délai exceptionnel de 30 jours à compter de la résiliation pour pouvoir inscrire un nouveau joueur”.

Eh bien, cette exception disparaît dans les articles du règlement général que la RFEF vient de publier et qui est en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Le changement réside dans l’article 124 concernant les périodes de demande de licence. Dans celui-ci, et au sein du premier point, le règlement précise qu’en dehors des deux fenêtres mentionnées ci-dessus « l’inscription de tout joueur ne peut être autorisée, sauf dans les cas exceptionnels des sections 2 et 3 du présent article. L’inscription de tout joueur n’est pas non plus autorisée. joueur soit autorisé à s’inscrire en dehors desdites périodes dans des cas exceptionnels d’inscription du fait du paiement d’une clause de résiliation. .

Il est très clair dans cette seconde mi-temps que cette marge de manœuvre dont disposaient les clubs espagnols jusqu’à présent disparaît et qu’elle était exclusive à notre football. Seul un joueur au chômage peut être inscrit après la date limite et à condition que le club dispose d’une des 25 licences pour le faire.

Ce changement intervient juste un an après que la RFEF a également éliminé l’exception qui permettait de signer des clubs en dehors de ces périodes lorsqu’un joueur avait une blessure qui dépassait cinq mois et demi. Une autre concession qui n’existe que dans notre pays et qui a décidé d’être annulée à la suite de la polémique née d’une blessure de longue durée à Dembélé qui a permis à Barcelone de signer Martin Braithwaite du marché des transferts d’hiver de l’année 2020.

En d’autres termes, à partir de cette saison, la seule option pour les équipes de se retirer des fenêtres sera d’intégrer un joueur au chômage.