Le classique savoureux Blue Note de Lee Morgan

Le souffleur de cor de Philadelphie Lee Morgan avait été avec Dossiers de notes bleues pendant près de neuf ans lorsqu’il enregistra Cornbread, son 12e album pour le label, en une seule séance tenue le samedi 18 septembre 1965.

Originaire de Philadelphie, Morgan était un prodige de la trompette au talent précoce qui a fait son premier enregistrement à l’âge de 18 ans pour le célèbre label d’Alfred Lion. Tout en poursuivant une carrière d’enregistrement solo, il a également rejoint les rangs du célèbre groupe du batteur Art Blakey, The Jazz Messengers, en 1958, apparaissant sur l’album classique du groupe. Gémissant, qui est sorti la même année. Il est resté avec The Messengers jusqu’en 1961, date à laquelle il s’était imposé comme un compositeur remarquable, puis en 1963 a enregistré un album intitulé The Sidewinder pour Blue Note dont la chanson titre, avec son backbeat enjoué et son motif de cor entraînant, mettrait le 25 trompettiste de 1 an dans les charts pop américains l’année suivante.

Un peu moins de deux ans et cinq albums plus tard, Lee Morgan est revenu avec le producteur Alfred Lion pour Atelier Van Gelder, à Englewood Cliffs, New Jersey, pour enregistrer ce qui est devenu Cornbread. Pour la session, Morgan a dirigé un groupe de studio stellaire qui était un sextet composé de deux saxophonistes – Hank Mobley (ténor) et Jackie McLean (alto) – plus pianiste Herbie Hancock, le bassiste Larry Ridley et le batteur Billy Higgins.

Un trompettiste éblouissant

A 35 ans, Hank Mobley – un ex-Jazz Messenger qui avait aussi joué avec Miles Davis – était le musicien le plus âgé de la session, tandis qu’à 27 ans, Morgan était le plus jeune. Mais entre eux, ils avaient des tas d’expérience. En effet, Herbie Hancock, qui était alors actuellement employé dans le quintette post-bop révolutionnaire de Miles Davis, avait également fait sa marque en tant que leader chez Blue Note avec cinq albums, dont le tout récent Maiden Voyage.

La chanson-titre de neuf minutes de Cornbread était la première des quatre chansons composées par le trompettiste de l’album. Il était animé par un groove de style boogaloo créé par Ridley, Higgins et Hancock qui avait été la caractéristique principale de “The Sidewinder”. Rendu dans une veine soul-jazz cliquable avec les doigts, le morceau avait également une ligne de cor harmonisée accrocheuse et comportait une improvisation de trompette flamboyante de Morgan. Hank Mobley prend le deuxième solo, Jackie McLean le troisième, suivi par Herbie Hancock avec un passage inventif d’improvisation chargée.

Avec la chanson principale commerciale à l’écart (“Cornbread” a été publié en tant que single de suivi de Morgan à “The Sidewinder”), le trompettiste présente une approche plus progressive sur “Our Man Higgins”, un portrait musical du stickman de la session. Il se caractérise par des lignes chromatiques ascendantes et descendantes avant d’évoluer vers une tranche de hard bop avancé où les solistes peuvent montrer leur virtuosité.

Un doux bossa nova feel définit la charmante « Ceora », qui commence par le piano de Hancock glissant sur un rythme frémissant avant que les cors n’annoncent un thème élégant et harmonisé. Les solos de tous les cornistes sont sublimes, et le tour de Hancock à l’honneur se distingue par une improvisation scintillante.

Un compositeur redoutable

Sur la lente ballade romantique « Ill Wind », un air de Harold Arlen-Ted Koehler de 1934 qui a été enregistré par les deux Frank Sinatra et Ella Fitzgerald dans les années 50, Morgan joue de son cor avec une sourdine, créant un son légèrement épineux mais désespéré. Mobley et McLean encadrent le solo du trompettiste avec des harmonies de saxophone cool tandis que Hancock contribue à un accompagnement de piano scintillant.

Le cinquième et dernier morceau de Cornbread, « Most Like Lee », est un swinger joyeux avec un thème de corne fanfaron entraîné par la basse ambulante de Larry Ridley et le travail de batterie crépitant de Billy Higgins. McLean montre sa classe avec un solo gracieux, suivi de Morgan (cette fois sans son muet), puis de Mobley, dans le sillage duquel vient l’impressionnant Hancock, avec des notes en cascade de son piano. Le groupe abandonne pour laisser à Larry Ridley un moment sous les projecteurs, bien que Higgins garde le pouls rythmique en arrière-plan avant une brève reprise du thème principal.

Bien qu’il soit resté sur les étagères pendant deux ans avant sa sortie, Cornbread n’avait pas l’air rassis lorsqu’il est sorti en 1967. Bien que suite au succès commercial de The Sidewinder (1964) et à la profondeur artistique de Search For The New Land (1966 ), sans doute ses deux plus grands albums, l’album montrait qu’en plus d’être un trompettiste éblouissant, Lee Morgan était devenu un formidable compositeur.

