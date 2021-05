Le classique Stax profondément palpitant des dramatiques

Les dramatiques étaient l’un des les plus grands groupes vocaux sortir de Detroit dans les années 60, mais il a fallu un certain temps pour que le monde s’en rende compte – ils n’ont coupé un album que deux ans après avoir signé à Stax-Volt en 1969, et dès qu’ils l’ont fait, ils sont devenus un force avec laquelle il faut compter. Rejoignant le label Memphis grâce à leur mentor, Don Davis, ils ont néanmoins enregistré dans le nord, avec A Dramatic Experience de 1973 principalement tourné à Detroit et portant le son de cette ville.

Les Dramatics étaient à une époque connus sous le nom de The Theatrics et étaient à la hauteur de leur nom: en direct, le groupe jouait des chansons avec un aplomb considérable, leurs mouvements de danse reflétant le drame des paroles axées sur l’amour et la vie. Cependant, dans A Dramatic Experience, ils ont fait un album plein de matériel qui a vraiment donné à leurs talents d’acteur la chance de briller – ainsi qu’à leur voix incroyablement qualifiée. Même la pochette de l’album offre un peu de drame; l’intérieur de la pochette gatefold d’origine pourrait vous faire frissonner. Et quelle est cette créature sur le devant? Le frère aîné beaucoup plus laid du Gruffalo?

Écoutez une expérience dramatique.

Musique profondément, passionnante et émouvante

La réponse est: Béelzébul, El Diablo, Méphistophélès… l’Antéchrist aux nombreux noms. Car nous nous dirigeons vers album concept territoire ici, même si The Dramatics n’a pas tout à fait fait le tour du porc (ou devrait-il être de la chèvre?). Certaines de ces chansons abordent la manifestation du mal à leur époque – et, pour en arriver là, à notre époque aussi. Mais n’ayez crainte, c’est une musique profondément émouvante, tout aussi passionnante que Les tentations‘travail contemporain avec Norman Whitfield – et pas aussi exagéré que certains de ses matériaux pourraient l’être.

Le disque le met en jeu dans le morceau d’ouverture, «The Devil Is Dope», dans lequel la drogue est utilisée comme une métaphore du mal – ou peut-être est-ce l’inverse. Les premières lignes, placées sur le crépitement des flammes, sont un peu terrifiantes, un peu pantomime… Brûlez! Brûler! C’est doomy à coup sûr, bien que le groove soit attrayant et que les arrangements, livrés à travers l’album par John Allen, Paul Riser et le producteur-scénariste Tony Hester, sont à la fois luxuriants et énervés. Le groupe se retrouve à déplorer le déclin d’un toxicomane dans «Jim, qu’est-ce qui ne va pas avec lui?», Livré comme des ragots dans la rue entre des frères concernés, et «Méfiez-vous de l’homme (avec le bonbon dans sa main)» met en scène un cri de gargarisme au début de souligner que le dealer n’est pas votre ami, avant que la mélodie ne se transforme en une wah-wah et une beauté cuivrée, placée à la fin de l’album pour que vous vous souveniez de son message.

À l’origine, The Dramatics a commencé à vendre des disques en vrac avec des chansons romantiques comme «In The Rain», et cet aspect très agréable de leur talent n’est en aucun cas négligé ici. Le doux groover «You Could Become The Very Heart Of Me» est élégant et chaleureux. “Now You Got Me Loving You” a un groove latin léger similaire à celui du titre de leur premier album, “Whatcha See Is Whatcha Get”, bien que ce soit encore plus décontracté. «Fell For You» parcourt la ligne entre l’âme et MOR et reste du bon côté de celui-ci, avec des échos de «Trying To Make A Fool Of Me» de The Delfonics.

L’un des albums les plus puissants sortis par Stax

Il y a quelques airs avec des grooves plus doux qui mélangent passion et commentaire social: le «Hey You! Glorieusement aéré et fabuleusement spacieux! Get Off My Mountain »s’éloigne d’une mauvaise relation de la manière la plus noble et« Beautiful People »est l’un de ces« tu n’es peut-être pas de la peinture à l’huile mais tu es belle à l’intérieur », des airs du début des années 70 spécialisés, avec une plume – production légère comme un oreiller en duvet de canard.

Une expérience dramatique a bien fonctionné, mais ne s’est pas vendue aussi fortement que son prédécesseur, Whatcha See Is Whatcha Get. L’élan avait été perdu car il avait fallu la meilleure partie de deux ans pour apparaître pendant que le groupe traversait des changements de personnel, émergeant finalement avec le grand LJ Reynolds rejoignant en tant que chanteur principal.

Stax s’est concentré sur les chansons d’amour de l’album pour les célibataires, vendant peut-être à court terme le message anti-drogue mais gardant le groupe dans les charts avec «Fell For You» et «Hey You! Descendez de ma montagne. » Si ces délicieuses chansons ont conduit à l’achat et à l’écoute de coupures plus profondes sur l’album, elles ont fait leur travail.

Le groupe a coupé un autre bel album pour Stax / Volt, et a enregistré beaucoup plus ailleurs, parfois présenté comme Ron Banks And The Dramatics, mais leur apogée reste Whatcha See… et cet album. Si vous pouvez gérer le terrible regard perçant du diable sur la couverture avant et faire face au drame de certaines des chansons à messages, vous trouverez de la soul à gogo dans A Dramatic Experience, l’un des albums les plus puissants et les plus satisfaisants de Stax. publié.

Une expérience dramatique peut être achetée ici.