Au moment de leur lancement, Sum 41 peuvent avoir été considérés comme des retardataires la soirée skate-punk. Après tout, au moment où le groupe avait signé un accord avec Island, des groupes partageant les mêmes idées, notamment The Offspring et Clignotement-182 avait déjà sorti des titres multi-platine, tandis que des scènes plus jeunes et plus conviviales pour les mosh telles que emo et nu-metal attendaient déjà avec impatience dans les coulisses. Avant trop longtemps, cependant, ils sortiront un album qui se classera bientôt parmi les meilleurs de l’époque: leur premier long métrage, All Killer No Filler en 2001.

Écoutez All Killer No Filler.

Cependant, écarter cette tenue durable de l’Ontario comme autre chose que leurs propres hommes, c’est leur rendre un très mauvais service. S’étant formés en 1996, ils sont venus à la dure, parcourant d’innombrables concerts locaux avant que leur premier enregistrement de démonstration, réalisé en 1998, ne conduise la filiale de l’île Big Rig à sortir son premier mini-LP, Half Hour Of Power, en juin 2000.

D’un point de vue stylistique varié, ce premier waxing présentait des morceaux flirtant avec le heavy metal old-school («Ride The Chariot To The Devil»), le hip-hop («Dave’s Possessed Hair» / «It’s What We All About») et NOFX- esque ska-punk («Second Chance For Max Headroom»), mais il a été largement accueilli positivement par les critiques et a assuré que le nom de Sum 41 a commencé à circuler à l’échelle nationale.

Des sessions pour le premier album du groupe, All Killer No Filler, ont eu lieu tout au long de l’hiver 2000. Avec tout dans la boîte en mars 2001, Sum 41 s’est ensuite lancé dans une série de dates américaines très médiatisées sur le campus sponsorisé par MTV. Tournée Invasion avant que Island ne publie le premier single de leur album, «Fat Lip».

Toujours sans doute le succès de la signature de Sum 41, ce 45 fougueux a rapidement touché la saleté, dépassant le palmarès des Billboard Modern Rock Tracks et même sachant que le groupe a remporté le Top 10 des singles britanniques. Une histoire bien trop facile à raconter de fête et de hijinks juvéniles dans les «burbs», «Fat Lip» présentait une interaction vocale dextre entre le chanteur Deryck Whibley, le guitariste Dave Baksh et le batteur Steve Jocz, tout en fusionnant avec talent Beastie Boys-le rap et le métal de style Iron Maiden étaient indéniablement contagieux, c’était une déviation notable par rapport aux hymnes punk-pop à indice d’octane élevé qui formaient l’épine dorsale du premier album du groupe.

À sa sortie, le 8 mai 2001, All Killer No Filler était à la hauteur de la confiance farouche de son titre. Le producteur Jerry Finn avait précédemment conçu Dookie de Green Day et supervisé Lavement d’État de Blink-182, et ses techniques de studio fiables et nettes ont permis à ces jeunes Canadiens d’être préparés pour le grand public. «In Too Deep» et la «Motivation» qui a jeté la forme ont dûment suivi «Fat Lip» dans le Top 30 du palmarès Modern Rock de Billboard, mais au moins une demi-douzaine de décors disciplinés et accrocheurs d’All Killer… pourraient facilement ont rugi des radios du pays.

La critique de Rolling Stone a sagement noté que «Sum 41 sont des musiciens pointus» et la base de fans en plein essor du groupe a secondé cette émotion, assurant qu’All Killer No Filler s’est finalement vendu à près de deux millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Catapultant le groupe sur la scène internationale, l’album a également obtenu des certifications de platine au Royaume-Uni et au Canada. Au moment où 2002 est nettement plus sombre, cela semble-t-il infecté? a donné des résultats similaires, Sum 41 avait catégoriquement prouvé que le parti ne faisait que commencer.

