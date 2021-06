Le classique ‘The Dude’ de Quincy Jones 1981 obtient un traitement de vinyle de couleur

Quincy Jones‘ The Dude, triple album primé aux Grammy Awards 1981, est disponible à partir d’aujourd’hui (18) via IGA/A&M/Urban Legends dans une édition limitée, réédition du 40e anniversaire.

Cet ensemble mémorable et rempli de succès, qui a présenté un casting de chanteurs et musiciens célèbres, est maintenant disponible en vinyle jaune avec des éclaboussures rouge/orange, avec une lithographie de la pochette de l’album emblématique, une jaquette gatefold avec une finition en aluminium et un son nouvellement remasterisé. Un seul LP en édition standard est également disponible, avec une jaquette gatefold à bascule et un son nouvellement remasterisé.

The Dude était une plate-forme inoubliable pour le génie de la production et de l’arrangement de “Q” lui-même, et pour des contributeurs tels que James Ingram, qui a chanté le rôle principal sur “One Hundred Ways” et “Just Once”. Les deux étaient des hits pop et R&B américains substantiels qui se sont classés dans le Top 5 dans le format adulte contemporain.

L’autre single “Razzmatazz”, mettant en vedette Patti Austin, est devenu le plus grand succès britannique de Jones, et Austin a également chanté sur une autre des signatures du LP, Stevie Wonder‘s “Betcha ne me ferait pas de mal.” Dune, alias Charles May, était le chanteur vedette du premier tube du disque « Ai No Corrida », écrit par Chas Jankel (de Ian Dury and the Blockheads) et le compositeur pop chevronné Kenny Young.

L’album a atteint le n ° 10 dans une course épique de 80 semaines sur le palmarès Billboard, a été certifié platine et a été un grand gagnant lors de la cérémonie de 1982, pour le meilleur arrangement instrumental (pour “Velas”), la meilleure performance R&B par un duo ou un groupe avec Vocal (pour la chanson-titre), Meilleure performance R&B, Homme (« One Hundred Ways ») et Meilleur arrangement instrumental (accompagnateurs) pour « Ai No Corrida ». Jones a également remporté le prix du producteur de l’année.

« Un jour », se souvient Jones, « Henry Mancini et moi étions dans une galerie d’art sur Wilshire Blvd., et j’ai vu une sculpture qui venait de m’interpeller. Il disait : ‘Hé mec, ramène-moi à la maison. Je veux être un album, je veux être une mélodie. Je ne l’ai pas remis en question et j’ai acheté la statue sur-le-champ, car elle avait une attitude comme je n’en avais jamais vue auparavant.

« Cela peut sembler fou, mais c’est ce qui a inspiré le nom de mon album de 1981, The Dude, et vous pouvez voir la silhouette de la sculpture sur la pochette de l’album. J’ai également découvert que la statue provenait en fait d’une ferme en Afrique du Sud.

« La ferme ne faisait aucun profit, alors le propriétaire avait un professeur de sculpture nommé Fanizani Akuda. [a member of the sculptural movement called Shona Sculpture] venez apprendre à ses ouvriers à sculpter pour qu’ils puissent gagner leur vie, et The Dude est l’une des sculptures que Fanizani a réalisées à la ferme. Depuis, j’ai The Dude.

Achetez les éditions du 40e anniversaire de The Dude.

La tracklist complète de The Dude est :

A1 Ai Pas de Corrida 6:18

A2 Le mec 5:35

A3 Juste une fois 4:32

A4 Betcha’ ne me ferait pas de mal 3:33

B1 Quelque chose de spécial 4:03

B2 Razzamatazz 4:20

B3 Cent Voies 4:19

B4 Velas 4:05

B5 Activer l’action 4:17



