Le clavier à 400 $ de Hyte allie les sensibilités des joueurs et des passionnés

Brillant. Brillant. Photo : Hyte

Les claviers pour passionnés haut de gamme sont des merveilles d’ingénierie et de conception, avec des boîtiers en aluminium microbillé, des supports de joint suspendus et des fonctionnalités pratiques telles que des interrupteurs à clé remplaçables à chaud. Les claviers de jeu sont tous des effets d’éclairage RVB, des angles élégants, des touches brillantes et des cloches et des sifflets accrocheurs. Annoncé aujourd’hui, juste à temps pour le Consumer Electronics Show de cette année, le Hyte Keeb SR65 à 400 $ combine les deux sensibilités dans un seul boîtier brillant.

De Hyte, la nouvelle filiale de périphériques et accessoires du constructeur de PC IBUYPOWER, le Keeb SR65 est une première entrée incroyablement ambitieuse sur le marché des claviers passionnés. Disponible en précommande le 14 janvier pour 400 $ entièrement chargé ou 350 $ sans commutateurs ni touches, le Keeb est une carte à 65%, évitant le pavé numérique et la rangée de fonctions d’un clavier pleine taille tout en conservant les touches fléchées très importantes.

« Nous avons conçu keeb pour encourager l’expression », a déclaré l’architecte principal de la feuille de route de Hyte Rob Teller via une annonce officielle. « C’est une récompense multisensorielle pour la frappe qui vous permet de rester à l’aise, engagé et en contrôle. »

Tous les claviers ne sont pas livrés avec un cylindre. Photo : Hyte

Contrairement à de nombreux claviers à 65 %, le SR65 comprend des touches multimédias dédiées, ce qui semble étrange, ainsi qu’une paire de roues rotatives qui contrôlent par défaut l’éclairage RVB de la carte et ajustent le volume sonore, ce qui est également étrange. Je suis juste habitué à voir plus d’économie d’espace dans mes claviers à faible encombrement. C’est comme des rayures de course sur une voiture compacte économe en carburant. Mais il s’agit d’un petit clavier coûteux destiné au marché des jeux, où des éléments tels qu’un accès rapide aux commandes multimédias peuvent s’avérer utiles, afin que je puisse voir d’où vient Hyte.

La partie supérieure de l’étui du clavier est en aluminium microbillé, ce qui devrait donner à la petite planche un poids puissant. La base est en polycarbonate dépoli, ce qui devrait rendre les 138 lumières RVB du Keeb incroyables. Certains de mes kits personnalisés préférés font un usage intensif de polycarbonate dépoli, et je suis un grand fan.

Si votre clavier ressemble à ceci, placez des livres lourds dessus jusqu’à ce qu’il soit à nouveau plat. Photo : Hyte

L’intérieur du Keeb SR65 est tout aussi joli. La carte utilise un support de joint suspendu, qui empêche la plaque de montage de l’interrupteur de toucher les autres morceaux de métal, pour une sensation plus agréable. Bien que le modèle à 400 $ soit disponible avec une sélection de commutateurs Durock tactiles, linéaires ou cliquables, le PCB (carte de circuit imprimé) comporte des prises de commutateur remplaçables à chaud, vous permettant d’installer les commutateurs compatibles Cherry-MX de votre choix.

Aussi bien il devrait à son prix. D’après mon expérience, 400 $ est le bas de gamme du haut de gamme lorsque j’achète un très, très beau clavier mécanique. C’est là que je commence à acheter des designers hardcore comme Rama, dont la boutique en ligne me brise régulièrement le cœur. C’est étrange de voir un joueur non confirmé essayer de se glisser dans ces rangs dès le départ.

Mais Hyte semble se concentrer sur des conceptions haut de gamme avec une ingénierie remarquable, en se basant sur ce que la société a annoncé jusqu’à présent (le boîtier du Revolt 3 PC est si chaud). De plus, des initiés et des créateurs de claviers mécaniques comme Alex (alexotos) Medeot et Marcia (claviers de rucher) Roberts ont travaillé sur la conception du Keeb SR65, ce qui me rassure un peu avec le prix du Keeb.

Attendez, comment brille-t-il avec l’USB-C débranché ? J’appelle des manigances. Photo : Hyte

Nous verrons si le Hyte Keeb SR65 vaut le battage médiatique une fois que nous serons plus près du lancement de la planche en mai.