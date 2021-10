Le clavier de Google subirait un grand changement avec l’arrivée d’Android 12 | La technologie

in

Android 12 approche à grands pas et Google a commencé à montrer à petits coups de pinceau les changements qu’il appliquera à ses applications, c’est maintenant au tour de Gboard.

L’arrivée d’Android 12 est imminente. Ceux de Google n’ont cessé de créer des attentes avec le lancement de la nouvelle version de leur système d’exploitation pour appareils mobiles. Ces dernières semaines, nous avons assisté à des refontes de différentes applications.

La dernière application à rejoindre cette refonte est Gboard. Le clavier Google est resté coincé dans un design classique pendant de nombreuses années, il semble maintenant qu’un changement viendrait et qu’il serait assez puissant.

Au niveau du design, ce que l’on verra quand Android 12 débarquera sur les appareils compatibles avec la mise à jour, c’est que les couleurs auront beaucoup plus de présence. Les principaux changements concerneront la palette de couleurs utilisée.

Les coins de l’application seront arrondis pour un aspect beaucoup plus organique. Cette apparence sera également améliorée par de nouvelles fonctionnalités concernant les fonctionnalités de l’application.

Et, est-ce que Matériel Vous arriverez à améliorer encore les fonctionnalités du clavier Google. La dernière fonctionnalité à être améliorée est le clavier à fenêtre flottante. Cette fonctionnalité a été intégrée à Gboard pour plusieurs versions.

Jusqu’à présent, tout le jeu qui aurait pu être pris n’en a pas été retiré. Ceci est en principe dû au fait que de nombreux utilisateurs ignoraient ce type d’utilisation avec le clavier Google.

La version du clavier Google qui arrivera avec Android 12 améliore la fenêtre flottante en réduisant sa taille, en arrondissant les coins et, en plus, en ajustant les couleurs pour qu’elles s’adaptent beaucoup plus au design général de l’appareil.

Bien sûr, ce ne serait pas la seule chose qui viendrait avec Gboard. Ce qui a également été constaté, c’est que la traduction serait améliorée pour rendre l’expérience beaucoup plus fluide et facile à utiliser lors de la traduction d’un texte.

La vérité est que les nouvelles fonctionnalités du clavier Google sont intéressantes et représentent un changement qui a dû être effectué par ceux de Mountain View. Il faudra attendre le lancement d’Android 12 pour les maîtriser.