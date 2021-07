Le clavier magique Apple blanc tombe à un nouveau plus bas historique à partir de 209 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont arrivées avec une baisse de prix notable sur le nouveau clavier White Magic d’Apple à partir de 209 $. C’est aux côtés du chargeur officiel MagSafe pour 30 $ et ces portefeuilles OtterBox MagSafe de 37 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Magic Keyboard est disponible en blanc à partir de 209 $

Verizon Wireless propose actuellement le nouveau Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro 11 pouces et le dernier iPad Air de 209 $. Vous pourrez marquer à la fois le tout nouveau style blanc et le noir. Vous cherchez normalement 299 $, vous regardez la toute première baisse de prix et un nouveau plus bas historique à 20 % sur le taux en vigueur.

Le clavier magique d’Apple vient d’être rafraîchi aux côtés des tout nouveaux iPad Pros M1 avec un design peaufiné pour s’adapter aux tablettes légèrement plus épaisses. Bien que le changement le plus notable soit que l’accessoire est désormais disponible en blanc, offrant une apparence élégante pour compléter votre tablette. Sinon, toute l’expérience est à peu près la même qu’avant. La conception unique de la charnière flottante s’associe à la prise en charge du connecteur intelligent et à un USB-C intégré pour faire le plein de votre appareil, ainsi qu’à un clavier rétro-éclairé et un trackpad intégré pour compléter l’ensemble de fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Marquez le chargeur MagSafe d’Apple pour 30 $

Woot propose le nouveau chargeur MagSafe d’Apple pour 30 $. Atteignant normalement 39 $, vous bénéficiez de l’une des meilleures remises à ce jour, l’offre d’aujourd’hui se situant à quelques centimes du plus bas historique et marquant le meilleur prix en mois pour un modèle neuf.

Si vous avez acheté l’un des derniers combinés d’Apple l’automne dernier ou depuis, le nouveau chargeur MagSafe vaut certainement la peine d’être ajouté à votre kit. En tant que point de vue de la marque sur la recharge sans fil, cet accessoire améliore l’expérience en offrant tous les avantages d’un câble avec la commodité de ne rien avoir à brancher. Il s’enclenche magnétiquement à l’arrière de votre appareil afin de fournir 15 W de puissance à un combiné de la série iPhone 12.

Étui portefeuille OtterBox MagSafe pour iPhone 12/Pro/Max à partir de 40 $

Amazon propose actuellement l’étui portefeuille OtterBox MagSafe à partir de 40 $ pour le modèle iPhone 12 Pro Max. Également disponible dans la variante iPhone 12/Pro pour 42 $. En atteignant normalement 50 $ dans les deux cas, vous envisagez jusqu’à 20 % d’économies ainsi que l’une des premières baisses de prix. À moins de 3 $ du plus bas historique, ce sont les troisièmes meilleures offres à ce jour.

Les récentes couvertures MagSafe Wallet Folio d’OtterBox viennent compléter l’un des étuis existants de la marque avec des fonctionnalités supplémentaires. En plus de la place pour trois cartes de crédit ou d’identité, le design du folio se ferme pour aider à apporter une protection supplémentaire dans le mélange pour votre écran. Il y a aussi l’avantage d’être compatible MagSafe, ce qui signifie que vous pouvez facilement l’accrocher et l’éteindre chaque fois que votre EDC demande l’accessoire. Vous pouvez voir de plus près dans notre couverture de lancement.

