Le clavier magique blanc Apple tombe à 209 $, et plus encore

Toutes les remises d’aujourd’hui sont marquées par un plus bas historique sur le clavier magique blanc 11 pouces d’Apple de 209 $. Sans oublier les modèles Apple Watch remis à neuf de 110 $ aux côtés du nouveau support MagSafe d’elago en vente pour la première fois. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le nouveau Magic Keyboard blanc d’Apple tombe à 209 $

Verizon Wireless propose actuellement le nouveau Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro 11 pouces et le dernier iPad Air de 209 $. Le tout nouveau style blanc comme le modèle noir d’origine sont inclus dans l’offre. En baisse par rapport au prix habituel de 299 $ que vous paieriez, l’offre d’aujourd’hui ne marque que la deuxième baisse de prix à ce jour tout en revenant au niveau le plus bas historique.

Actualisé pour les tout nouveaux iPad Pros M1, le dernier clavier magique d’Apple présente un design modifié pour s’adapter aux tablettes légèrement plus épaisses. Le changement le plus notable est que l’accessoire est désormais disponible en blanc, offrant une apparence élégante pour compléter votre tablette. Sinon, toute l’expérience est à peu près la même qu’avant. La conception unique de la charnière flottante s’associe à la prise en charge du connecteur intelligent et à un USB-C intégré pour faire le plein de votre appareil, ainsi qu’à un clavier rétro-éclairé et un trackpad intégré pour compléter l’ensemble de fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Économisez sur une Apple Watch reconditionnée certifiée à partir de 110 $

Woot a lancé sa dernière vente d’Apple Watch remises à neuf certifiées, offrant une remise sur une sélection de modèles de la génération précédente à partir de 110 $. Vous bénéficierez de la livraison gratuite avec un abonnement Prime, sinon la livraison vous coûtera 6 $. Notre premier choix parmi toutes les remises est le modèle GPS Apple Watch Series 5 44 mm pour 260 $. Après avoir été vendu à l’origine pour 429 $, vous envisagez un plus bas historique, l’offre d’aujourd’hui correspondant à notre mention précédente de juin.

L’utilisation de la série 5 de la génération précédente d’Apple est un excellent moyen d’apporter à votre poignet bon nombre des mêmes fonctionnalités que la nouvelle série 6. Avec un affichage permanent et une surveillance ECG, vous pourrez compter sur tous les fonctionnalités habituelles de suivi des exercices aux côtés de Fitness + intégré et d’une conception étanche. De plus, la prise en charge de watchOS 8 sera également disponible lors de son lancement plus tard cet automne. Comprend une garantie de 90 jours. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Le support de charge MS5 Duo MagSafe d’elago bénéficie d’une première remise à 22 $

La vitrine officielle Amazon d’elago propose actuellement son nouveau support de charge MS5 Duo pour 22 $. En baisse de 25 $, vous regardez la toute première baisse de prix à ce jour. Après avoir été lancée plus tôt cette semaine, la dernière offre d’elago offre un design unique aux côtés de la confiance habituelle de la marque en un matériau en silicone souple sur lequel reposer vos appareils.

Avec des emplacements internes pour un chargeur MagSafe et une rondelle Apple Watch, il offre une maison sur votre table de chevet ou votre bureau pour faire le plein de deux de vos appareils dans un seul emballage accrocheur. Les notes arrivent toujours, mais nous sommes repartis impressionnés par les précédentes critiques pratiques de l’équipement elago.

