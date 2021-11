Le clavier MAX+ de Brydge pour iPad Pro 11 pouces est désormais disponible

Plus tôt cette année, nous avons examiné le combo clavier et trackpad MAX+ haut de gamme de Brydge pour l’iPad Pro 12,9 pouces, un concurrent assez proche du plus cher Magic Keyboard d’Apple.



Une version du MAX+ pour l’iPad Pro 11 pouces (toutes générations) et l’iPad Air de quatrième génération est désormais disponible, offrant la même expérience que son grand frère mais pour les tablettes plus petites d’Apple. La version 11 pouces du MAX+ est au prix de 199,99 $, soit 100 $ de moins que le clavier magique d’Apple, et elle est disponible en options gris sidéral, argent et blanc.

Le MAX + s’enclenche sur le dos magnétique de l’iPad Air ou du ‌iPad Pro‌, mais se connecte via Bluetooth plutôt que via le connecteur intelligent utilisé par le clavier magique d’Apple. Cela signifie également que le MAX+ ne peut pas être alimenté par l’iPad et doit être chargé séparément environ tous les trois mois, selon Brydge.

Sinon, vous obtiendrez une expérience similaire au Magic Keyboard, avec des touches rétro-éclairées qui se sentent bien sous les doigts et une bonne course, ainsi qu’un grand trackpad multi-touch. Le clavier comprend également une rangée de touches de raccourci pour vous donner un accès rapide aux commandes multimédias, à la luminosité, etc.

Le Brydge MAX+ pour l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Air 10,9 pouces est maintenant disponible au prix de 199,99 $, tandis que la version plus grande pour l’iPad Pro 12,9 pouces est au prix de 249,99 $. Brydge propose actuellement une remise pour les membres passés et présents de l’armée qui offre 20% de réduction avec le code promo THANKYOU.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié de Brydge. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

