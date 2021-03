Le clavier rétractable pourrait rendre les MacBook plus minces

Apple a depuis longtemps pour mission de rendre les MacBook toujours plus minces, et un nouveau brevet délivré aujourd’hui décrit comment un clavier rétractable pourrait aider.

Des brevets antérieurs suggèrent que l’objectif à long terme d’Apple est un clavier entièrement à semi-conducteurs, qui utilise des charges électrostatiques pour permettre aux utilisateurs de «sentir» les touches afin que la saisie tactile reste possible, et des moteurs haptiques pour simuler les pressions sur les touches pour la sensation d’un physique clavier …

Ce brevet ne va pas aussi loin, mais permet à Apple de rendre les ordinateurs portables plus minces tout en conservant le mouvement physique des touches.

Apple explique en arrière-plan que les claviers physiques rendent les ordinateurs portables plus épais que ce ne serait le cas avec les touches tactiles.

Les claviers peuvent inclure des touches avec des touches qui se déplacent lorsqu’elles sont pressées par un utilisateur, et le mouvement de la touche peut déclencher un appareil connecté pour effectuer une action ou une fonction. Comme autre exemple, les dispositifs électroniques portatifs tels que les smartphones peuvent inclure des boutons avec des éléments d’actionnement qui se déplacent lorsqu’ils sont pressés et amènent le dispositif électronique à effectuer une action ou une fonction. En raison du mouvement des capuchons de touches ou d’autres éléments d’actionnement, les dispositifs d’entrée avec des composants mobiles peuvent être plus grands que les dispositifs d’entrée dépourvus de composants mobiles.

Ce qu’Apple propose est d’utiliser un système d’aimants pour permettre aux touches de fonctionner normalement lors de leur utilisation, mais de les rétracter à l’intérieur du bottom case lorsque l’ordinateur portable est fermé.

Le clavier peut comprendre un substrat et un mécanisme de touches comprenant un mécanisme de support de capuchon de touches, un capuchon de touches supporté par le mécanisme de support de capuchon de touches, un composant ferromagnétique fixé au mécanisme de support de capuchon de touches et un système d’aimant magnétisable sélectivement. Le système d’aimant magnétisable sélectivement comprend un matériau magnétisable et une bobine configurée pour magnétiser et démagnétiser sélectivement le matériau magnétisable.

Le capuchon de touche peut être bistable (c’est-à-dire capable d’être maintenu dans l’une ou l’autre des deux positions sans force externe); la position du capuchon de touche peut varier lorsque le matériau magnétisable est magnétisé ou démagnétisé.