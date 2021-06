Le clavier Satechi X2 fait ses débuts avec un nouveau design hybride pleine grandeur

in

Aujourd’hui, Satechi lance le dernier ajout à sa liste de claviers en aluminium sans fil avec la nouvelle offre X2. Arrivant avec toutes les fonctionnalités notables que vous trouverez ailleurs dans son écurie, les points forts incluent la charge USB-C, une conception qui se fondra parfaitement dans le reste de votre configuration Apple et un nouveau facteur de forme hybride pleine taille pour l’espace postes de travail conscients. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Satechi lance le nouveau clavier en aluminium sans fil X2

Après avoir vu une série de ses derniers claviers lancés au tout début de l’année, Satechi cherche aujourd’hui à terminer le déploiement de la conception rafraîchie avec un nouvel ajout à la gamme. Entré sous le nom de clavier Slim X2, le lancement le plus récent de la marque apporte tous les styles en aluminium habituels ainsi qu’une liste assez impressionnante de fonctionnalités.

Servant en quelque sorte de tremplin entre les offres X1 et X3 existantes, le clavier X1 de Satechi arrive avec une conception globale similaire qui s’intégrera parfaitement au reste de votre configuration Apple. D’autres éléments de base de la gamme ont été reportés, comme la connectivité Bluetooth qui peut facilement basculer entre quatre appareils synchronisés ainsi que les touches de chargement USB-C et rétroéclairées.

Là où les différences commencent à apparaître avec le nouveau clavier X2, c’est dans la conception même, qui offre le meilleur des deux mondes entre les offres pleine taille et ultra-compactes de Satechi. Il est toujours aussi fin que les autres versions, mais présente un facteur de forme compact qui parvient à comprimer le pavé numérique dans un encombrement plus petit que celui que nous avons déjà vu de la marque.

À juste titre pour où le Satechi X2 se situe parmi le reste de la gamme de claviers, il entre avec un prix de détail de 79,99 $. Avec des marges de 10 $ de chaque côté pour accéder aux offres les plus compactes ou les plus grandes, cela offre un bon rapport qualité-prix pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à abandonner certaines des clés supplémentaires, mais ne se soucient pas du profil plus large de l’ensemble X3.

Jusqu’à la fin de la semaine, quiconque cherche à intégrer le nouveau premier dans sa configuration Mac pourra baisser le prix à 67,99 $ grâce à la vente en cours pour la fête des pères. Il suffit d’appliquer le code MERÇI PAPA à la caisse afin de profiter de la promotion, qui devrait se terminer le 20 juin.

Le point de vue de 9to5Toys :

Satechi ne mélange peut-être pas trop les choses pour son dernier dévoilement, mais il y a encore beaucoup à aimer du facteur de forme plus hybride livré ici. Étant donné à quel point nous avons été impressionnés lors de notre examen pratique de la récente version du X1, ce même sentiment ne manquera pas de se perpétuer sur le nouveau clavier Satechi X2.

