Le clavier Shuriky Hanzo a l’air amusant et agréable à taper

J'ai nettoyé mon bureau pour cette photo. Je vous en prie.

Avec des vis en plastique sur ses côtés, une paire de boutons sur sa face et des touches de couleurs ludiques de ses touches à son câble, le clavier mécanique Shurikey Hanzo ressemble à un retour aux claviers de jeu fantaisistes d’autrefois. Mais sous cet extérieur ressemblant à un jouet se trouve un appareil très performant avec des commutateurs capacitifs électrostatiques lisses, des plaques frontales interchangeables et un sentiment de frivolité que vous ne voyez pas trop souvent dans les appareils de frappe modernes.

Le Hanzo est la première offre de la nouvelle équipe Shuriky Gear de Shenzen, en Chine. Shurikey est, bien sûr, un jeu sur le mot shuriken, les petites armes de jet japonaises à lames préférées des ninjas du monde entier. Le Hanzo est la première arme/clavier de l’équipe, lancé plus tôt cette année avec une campagne Indiegogo réussie. Bien que la campagne Indiegogo soit terminée, le Hanzo sera bientôt en vente sur MechanicalKeyboards.com pour 130 $.

Il s’agit d’une carte compacte à 65% qui économise de l’espace en omettant un pavé numérique dédié sur le côté et une rangée de touches F en haut. Toutes les fonctions d’un clavier pleine taille sont présentes, il vous suffit d’utiliser des raccourcis clavier pour les activer. Le Hanzo arbore une connectivité filaire grâce à son câble USB-C détachable coloré, ainsi qu’une fonctionnalité Bluetooth fiable.

Quelle paire de boutons.

La première question que tout le monde me pose en voyant le Hanzo est « à quoi servent les boutons ? » Le bouton sur la gauche contrôle l’éclairage du clavier, la gradation ou l’éclairage des LED blanches de bon goût derrière les touches. Le bouton de droite est un contrôle de volume, qui peut également être enfoncé comme un bouton pour couper le son. Bien que je n’aie pas trouvé beaucoup d’occasions de jouer avec l’éclairage, je me retrouve à utiliser constamment le bouton de contrôle du volume. C’est tellement pratique.

Le premier lot de claviers Hanzo est disponible en trois coloris différents. Celui que je teste depuis un mois environ s’appelle 001 : Vintage Computer. Je trouve l’association du gris clair, du gris foncé et du jaune sur ce modèle très agréable. Il y a aussi 002: Western Desert, qui ressemble plus à une affaire de café et de crème, et mon préféré absolu pour des raisons évidentes, 003: Arcade Game.

Celui qui s'est enfui, mais pour combien de temps ?

Regardez cette beauté violette, rose et sarcelle, avec ses boutons oranges et ses vis latérales vertes. Je veux juste le mâcher. Ce qui le rend encore meilleur, c’est que la façade violet foncé peut être retirée et remplacée par une couleur différente. Les premières éditions du modèle Arcade Game Hanzo sont livrées avec une façade jaune vif qui le rend encore plus frappant.

Cette façade jaune est certainement quelque chose.

Le modèle Vintage Computer que j’utilise est livré avec une façade gris plus foncé. Pour l’échanger, tout ce que j’ai à faire est de dévisser les quatre vis latérales en plastique, d’échanger les faces et de remplacer les vis. La plaque plus foncée rend le clavier un peu plus sérieux, je pense. Attention au pli en plastique dans le coin inférieur droit de la façade où mon enfant a marché dessus, le petit monstre.

Le cadre plus sombre grandit sur moi.

Les vis en plastique arrière servent également à fixer l’une des petites innovations astucieuses du Hanzo, la béquille de clavier. Là où la plupart des claviers modernes disposent d’une sorte de pieds rabattables pour ajuster l’angle de frappe, le Hanzo a une petite barre métallique cool à l’arrière qui peut pivoter sous la planche. C’est tellement cool, mais tellement fonctionnel aussi. Je le creuse.

On dirait presque une poignée de transport, n'est-ce pas ?

Tous les modèles Hanzo sont dotés de commutateurs capacitifs électrostatiques fabriqués par le célèbre fabricant de claviers Varmilo. Les commutateurs à clavier mécaniques traditionnels ont des pièces métalliques à l’intérieur qui doivent entrer en contact pour compléter un circuit afin d’enregistrer une presse. Les commutateurs capacitifs électrostatiques ou EC de Varmillo fonctionnent conjointement avec la carte mère du clavier pour lire la distance entre les pièces métalliques à l’intérieur du commutateur et la carte mère elle-même. Lorsque l’interrupteur est suffisamment enfoncé, la carte le détecte et enregistre une pression.

Normalement, cela donne une presse très lisse, car aucun contact métal sur métal n’est requis. Moi, étant un horrible monstre de bruit, j’ai choisi la version tactile des commutateurs EC de Varmilo, qui font un très bon clic à chaque pression. Pas trop fort, pas trop doux, comme je l’aime.

Clicky passe pour nous fort… les gens.

L’inconvénient des commutateurs EC est qu’ils ont besoin d’une carte mère spécialement conçue pour leur utilisation. Vous ne pouvez pas dessouder et échanger ces commutateurs dans n’importe quelle carte, et vous ne pouvez pas échanger les commutateurs EC du Hanzo avec vos commutateurs Cherry MX préférés. L’avantage est qu’ils ne s’usent pas aussi facilement, donc ceux inclus avec le Hanzo devraient durer longtemps. Selon Varmilo, théoriquement, ces commutateurs pourraient durer éternellement, ce qui est probablement plus long que vous n’en aurez besoin.

Quelle est la taille de mes mains déjà ? Chéri.

Lumineux, coloré et cliquable, le Shurikey Hanzo est un clavier mécanique avec de l’attitude. Si nous étions au début des années 90, ce serait surfer, porter des lunettes de soleil et les coller à l’homme. J’aime toujours mes gros claviers de prestige, avec leurs boîtiers en aluminium brossé et leurs angles vifs, mais il y a quelque chose dans le design industriel rétro ludique du Hanzo qui me rend heureux chaque fois que mes doigts se posent sur les touches. Ce n’est pas un jouet, mais j’en retire le même genre de joie.