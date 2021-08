Le claviériste de Black Sabbath, Adam Wakeman, sortira un nouvel album de piano “A Handful Of Memories”

Le 12 novembre, Adam Wakeman sortira son album de piano classique contemporain “Une poignée de souvenirs”, son premier album de piano depuis 1996 “Tapisserie” qu’il a enregistré avec Rick Wakeman.

“Une poignée de souvenirs” est le résultat d’une appréciation après réflexion de Adamses expériences passées, ses voyages avec sa famille, ses familles en tournée et ses amis dans certains endroits qui gardent pour lui des souvenirs particuliers.

La pandémie a joué un rôle Adamle retour au piano classique moderne après 25 ans. En tant que pianiste de tournée très recherché, Adam beaucoup joué avec SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE, TRAVIS et bien d’autres, il enregistre et se produit avec son groupe de rock progressif ESPACE DE TÊTE, avec son duo acoustique WILSON & WAKEMAN et l’année dernière, il s’est même aventuré dans le monde du jazz avec son projet de documentaire/album acclamé par la critique SABBAT JAZZ. Lorsque la pandémie a commencé et que le monde de la musique s’est arrêté, il était à mi-chemin d’une tournée sud-américaine avec Martin Barre lors de sa tournée du 50e anniversaire de JÉTHRO TULL. Obligé de laisser son matériel au Chili et de rentrer chez lui avant la fermeture des aéroports, une période de réflexion avait commencé et cet album en est le résultat.

Pour refléter la nature personnelle et minimaliste des pistes, aucun effort n’a été fait pour supprimer les bruits de pédale ou améliorer les pistes de quelque manière que ce soit, car Adam les voulait aussi exposés et naturels que possible.

L’album sortira via Blacklake Records sur CD, LP et sur



toutes les plateformes numériques.

Liste des pistes :

01. Vallée du Drâa



02. Pristina



03. Lever du soleil sur LA



04. Le Palais d’Hiver



05. Islande



06. Une promenade dans le parc



07. Baie de Treyarnon



08. Passerelle vers le soleil



09. L’Ile



dix. Domicile



11. Falaises d’Abbotsham *



12. Polruan *

* Titres bonus numériques exclusifs en précommande

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).