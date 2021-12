Le claviériste de Mettal Maffia et le candidat à deux reprises de « America’s Got Talent », Jay Jay Phillips, décède après la bataille contre Covid 19

Jay Jay Phillips, les MAFFIA MÉTALLIQUE claviériste qui est apparu dans l’émission de téléréalité « L’Amérique a du talent » est mort. Il n’avait que 30 ans.

Selon TMZ, Phillips passé après une bataille avec COVID-19 pour Thanksgiving et qu’il n’avait pas encore été vacciné.

MAFFIA MÉTALLIQUE annoncé Phillipspasse dans une publication sur les réseaux sociaux. Le groupe a écrit: « C’est avec une grande tristesse que nous vous informons tous de la perte de notre compagnon de groupe/frère/et ami @jayjayrocks. Cela ne semble toujours pas réel et nous donnerions n’importe quoi pour le changer. Veuillez respecter la famille, car ainsi que nos souhaits alors que nous prenons notre temps pour pleurer et traiter cette perte préjudiciable. Tu nous manques frère, chaque seconde de chaque minute, de chaque jour. Merci de nous avoir appris à rire un peu plus. Rock in Paradise. «

Seph sans loi, un ami proche de Phillips, a dit à The Wrap que Jay Jay luttait contre le virus COVID-19 pour Thanksgiving, et que sa petite amie l’avait trouvé inconscient « en position fœtale » au lit.

« Il luttait contre le covid comme tant d’autres tranquillement à la maison, la seule différence était que son âme était plus grande que la plupart et nous savions donc tous qu’il se débattait », Sans foi ni loi a écrit dans un e-mail au site, ajoutant que le musicien n’aurait pas été vacciné.

Phillips aurait vécu à l’extérieur de Cleveland avec son père, qui est maintenant hospitalisé et sous ventilateur.

Jay Jay est apparu pour la première fois dans la saison 4 de « L’Amérique a du talent » en 2019 en tant que claviériste, mais a été éliminé très tôt. Il est revenu dans l’émission pour la saison 12 en 2017, avant d’être lâché avant les quarts de finale.

MAFFIA MÉTALLIQUE a sorti cinq albums en tant que groupe de métal hybride.



