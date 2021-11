Le clergé noir et l’avocat d’Arbery réagissent au commentaire de la défense sur les «pasteurs noirs»

Plus de 100 pasteurs noirs de Géorgie devraient prier pour la famille de Ahmaud Arbery la semaine prochaine jeudi, theGrio a appris.

Cette prière est en réponse directe à l’avocat de la défense Kevin Goughdemande du juge du procès pour la mort d’Arbery de ne pas autoriser les « pasteurs noirs » à s’asseoir avec la famille dans la salle d’audience.

L’avocat de la défense Kevin Gough s’exprime lors de la sélection du jury lors du procès des hommes accusés du meurtre d’Ahmaud Arbery devant la Cour supérieure du comté de Glynn, le 27 octobre 2021 à Brunswick, en Géorgie. Greg et Travis McMichael et leur voisin, William « Roddie » Bryan sont accusés du meurtre en février 2020 d’Ahmaud Arbery, 25 ans. (Photo par Octavio Jones-Pool/.)

Gough, qui représente William « Roddie » Bryan, l’un des trois accusés dans l’affaire, a cité les noms de militants de premier plan, le révérend Jesse Jackson et Révérend Al Sharpton dans sa demande que certains ont jugé raciste. Après la demande, le juge Timothée Walmsley a finalement permis à Sharpton, qui était présent à l’époque, de rester dans la salle d’audience.

Bryan, avec Grégory McMichael et Travis McMichael, est jugé pour meurtre, entre autres chefs d’accusation, dans la fusillade mortelle d’Arbery, 25 ans.

Parlant avec theGrio de l’échange de la salle d’audience, avocat des droits civiques Ben Crump a déclaré: «Il était clair que personne n’était même au courant du révérend Al dans la salle d’audience lorsqu’il était dans la salle d’audience. La spéculation quant à savoir si le jury était au courant de sa présence ou non.

Jamal Bryant, pasteur de la New Birth Missionary Baptist Church à Atlanta, a déclaré que la déclaration de l’avocat de la défense au sujet des pasteurs noirs était « décourageante d’un côté et encourageante de l’autre ».

Bryant a déclaré que le commentaire d’hier soulignait l’importance de l’église noire et les questions soulevées telles que : « L’église noire est-elle pertinente ? Le pasteur noir a-t-il encore un impact et une influence ?

Jamal Bryant prend la parole lors du service commémoratif de la communauté bien-aimée de la fête du roi 2021 le 18 janvier 2021 à Atlanta, en Géorgie. (Photo de Paras Griffin/.)

« Cet avocat a clairement indiqué que les pasteurs noirs ont toujours un rôle dans la poursuite de la justice en Amérique », a déclaré Bryant au Grio.

Cependant, le pasteur d’Atlanta souligne qu’il « ne devrait pas seulement y avoir des pasteurs noirs » qui dénoncent les injustices raciales et les droits de l’homme.

« Les pasteurs blancs devraient offrir des affirmations, des prières et des encouragements. Nous avons des preuves historiques et des références selon lesquelles des pasteurs de différentes confessions et ethnies marchent à nos côtés, et j’espère donc que d’autres pasteurs se tiendront à nos côtés », a ajouté Bryant.

Lee Merritt, l’avocat de la famille Arbery, a déclaré que la défense cherchait à faire annuler le procès et à créer un environnement hostile. Les mots de Merritt soulèvent la question : à quoi les commentaires de l’avocat de la défense étaient-ils censés faire ?

En ce qui concerne l’issue potentielle du procès, Crump a déclaré: « Je ne prends rien pour acquis. »

De gauche à droite : l’avocat des droits civiques Ben Crump et l’avocat de la famille Arbery Lee Merritt. (Photo : .)

Crump, reconnaissant le facteur difficile à ignorer de la race dans le procès, a déploré que «même si les preuves sont accablantes, vous avez un jury composé de 11 personnes blanches et d’un homme noir. Et nous savons que les gens jouent avec ces stéréotypes.

Il a ajouté : « Bien trop souvent en Amérique, [there are] préjugés de cet effrayant Noir. Et même si cette vidéo est si accablante, ils essaient juste de faire dire à un membre blanc du jury : « Eh bien, je vois le point de vue de l’homme blanc qui l’a tué. »

L’accusation devrait poursuivre sa présentation, puis la défense fera sa déclaration liminaire. Gough a fait une demande inhabituelle de suivre la présentation d’ouverture de l’État. Le procès devrait durer un mois.

Merritt, l’avocat de la famille Arbery, a reconnu une ironie dans le cas où le défendeur Grégory McMichael, un officier de police à la retraite du comté de Glynn, a enquêté sur un jeune Ahmaud Arbery qui a été mis à l’épreuve dans son enfance pour vol à l’étalage. On ne pense pas que McMichael se souvienne d’Arbery au moment de son meurtre.

Beverly Green de la Transformative Justice Coalition manifeste lundi au palais de justice du comté de Glynn, où la sélection du jury a commencé lors du procès des accusés dans la mort par balle d’Ahmaud Arbery à Brunswick, en Géorgie. (Photo : Sean Rayford/.)

Il y a deux procès d’autodéfense immergés dans la race qui ont retenu l’attention de la nation ; le procès du meurtre d’Arbery et un autre qui s’achèvera bientôt impliquant Kyle Rittenhouse, qui est jugé pour les tirs mortels de deux hommes et les blessures d’un autre lors d’une manifestation de Black Lives Matter l’année dernière.

Rittenhouse, qui avait 17 ans à l’époque, s’est rendu à Kenosha, dans le Wisconsin, en possession illégale d’un fusil d’assaut spécifiquement pour assister aux manifestations du BLM avant la fusillade. Mercredi, Rittenhouse s’est souvenu en larmes de la nuit où il a abattu les manifestants – quelque chose que les critiques ont jugé performatif. La mère de l’adolescent, qui est apparue pour une interview sur Fox News jeudi soir, a déclaré qu’il s’était rendu à Kenosha pour tenter « d’aider les gens ».

