Le client n’a pas toujours raison!

Depuis des décennies, il y a l’image du « le client a toujours raison ». Les vendeurs ont été respectueux envers le client, ne voulant pas paraître désagréables ou litigieux. D’une manière ou d’une autre, on a le sentiment que si nous ne sommes pas d’accord avec le client, nous devenons « antipathiques », ce qui fait fuir le client.

Nous avons investi des millions dans des techniques pour gérer les objections et les désaccords des clients. Nous parlons de choses comme la « vente douce ».

Tout cela passe à côté de questions clés autour de toute initiative de changement – il y aura des points de vue différents, il y aura des désaccords, il y aura des malentendus. En tant que vendeurs, nous aidons le client à changer, nous aidons le client à apprendre, à penser différemment, à envisager de nouvelles choses, à prendre de nouvelles directions. Nous essayons d’influencer leur réflexion et leurs priorités, tout comme ils le font au sein de leur propre entreprise.

Éviter les désaccords, les conflits ou les conflits n’est pas utile car le client a des difficultés avec son processus d’achat. Ils essaient de faire ce qu’il faut, ils veulent réussir, mais parce qu’ils n’ont peut-être jamais été confrontés à ces problèmes auparavant, ils peuvent mal comprendre, faire des erreurs, oublier de considérer les choses critiques.

Au sein du groupe d’achat client lui-même, il y aura des désaccords et des conflits. Différentes personnes auront des priorités et des objectifs différents. Ils auront des compréhensions différentes de ce qu’ils veulent/doivent faire, des alternatives et des choix qui s’offrent à eux. Ils auront des compréhensions différentes des risques de chaque alternative. De nombreux parcours d’achat se terminent parce que le client est incapable de comprendre ces différences et de résoudre les problèmes auxquels il est confronté.

Nous créons la plus grande valeur avec nos clients lorsque nous les aidons à gérer avec succès tous ces problèmes. Et parfois, cela crée des conflits ou des conflits dans la relation. Mais nous n’assumons pas notre responsabilité envers le client et nos propres organisations à moins de nous y confronter.

À la base de cet évitement des conflits se trouve peut-être une incapacité à gérer efficacement les différences. Trop souvent, nous pensons en termes de « j’ai raison, vous avez tort ». Nous faisons le conflit au sujet de la personne et non des idées ou de la compréhension.

Nos motivations sont souvent erronées, ce qui nous amène à gérer le désaccord de manière inefficace. Nous sommes trop souvent motivés par nos propres objectifs de conclure l’affaire, plutôt que d’aider le client à prendre une bonne décision. C’est cette inadéquation des objectifs/agendas qui éloigne le client, à juste titre. (BTW, si prendre une décision pour notre produit n’est pas une bonne décision pour le client et ce qu’il essaie de réaliser, nous n’avons aucune affaire à saisir cette opportunité.)

Nous gérons mal la discussion, plutôt que de créer une discussion d’apprentissage collaboratif, nous la faisons sur le bien/le mal.

Nous sommes souvent tellement coincés dans notre position que nous ne parvenons pas à reconnaître d’autres points de vue légitimes.

La gestion efficace des désaccords et des conflits n’est possible que s’il existe une confiance partagée. Si nos clients ne nous font pas confiance, ou si nous ne faisons pas confiance à nos clients, nous échouerons chacun.

Enfin, et peut-être le plus important, nous manquons l’occasion, dans une discussion d’apprentissage collaboratif, de proposer quelque chose de meilleur que n’importe qui pourrait avoir individuellement. Un conflit sain peut nous aider à développer de bien meilleures solutions, nous avons la possibilité de faire 1+1+1=5.

Les désaccords, les disputes, les conflits, correctement gérés, sont presque toujours très puissants. Si nous nous concentrons sur les idées, les abordons avec un état d’esprit ouvert, désireux de découvrir, d’apprendre, de changer, nous et nos clients pouvons accomplir des choses formidables. Ils nous rendent meilleurs individuellement et collectivement !

Postface : Bien que j’ai abordé ce concept du point de vue des acheteurs/vendeurs, les mêmes principes s’appliquent au sein de nos propres organisations.

Auteur : Dave Brock

Suivez @davidabrock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients. Partners In EXCELLENCE aide ses clients à atteindre les plus hauts niveaux de performance et de productivité dans les ventes, le marketing et le service client. Ils aident les organisations à développer et exécuter des affaires… Voir le profil complet ›